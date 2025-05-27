Вторник, 27 Мая 2025 14:00

АрмИнфо. Спикер парламента Армении Ален Симонян считает важным не впадать в крайности при выстраивании внешней политики .

Так, 27 мая в беседе с журналистами, коснувшись <обеспокоенности> прозападников о том, что возможно недавний визит главы российского МИД РФ - к потеплению отношений с Россией, Ален Симонян заявил, что нынешнаяя власть не является не прозападной и не пророссийской, а лишь обслуживает повестку Армении.

<Мы не можем бросаться из одной крайности в другую. Проблемы, вопросы, которые есть в отношении наших российских партнеров, не сняты с повестки дня>, - сказал он, напомнив о недопонимании с ОДКБ, о причинах отстранения ОДКБ даже на политическом уровне.

<Нехорошо, когда страна полностью зависит от одной <трубы> и обеспечивается лишь за счет одного пути. И неважно, какой это путь: нельзя быть полностью прозападным или пророссийским, надо иметь свои интересы>, - заявил спикер НС, подчеркнув важность балансирования отношений и способности не впадать в крайности

На вопрос, преследует ли визит 2-го президента Роберта Кочаряна в РФ цель получить <добро> на предстоящих парламентских выборах в РА, Симонян ответил: <Думаю, связь очевидна>.