Вторник, 27 Мая 2025 13:59

АрмИнфо. Глава Минюста Армении Србуи Галян и министр юстиции Сингапура Эдвин Тонг договорились о заключении соглашения между профильными структурами двух страны.

Как сообщили в пресс-службе Минюста Армении, договоренность была достигнута в ходе рабочего визита армянской делегации в Сингапур.

В ходе встречи глава Минюста Армении представила министру юстиции Сингапура повестку реформ в сфере правосудия. В связи с этим Галян коснулась судебно- правовых реформ, существующих проблем в судебной системе Армении и возможных путей их решения.

В свою очередь министр юстиции Сингапура поделился успешным опытом своей страны в области правосудия, продемонстрировав достижения последних десятилетий. Он подчеркнул важность совершенствования законодательства, создания устойчивых институтов и внедрения эффективных мер, способствующих соблюдению четких сроков рассмотрения дел и правил.

Кроме того, представители Минюста Сингапура представили общую информацию о деятельности Министерства, в частности, направления работы, структуру судебной системы, существующие проблемы и способы их решения.

Армянская делегация в рамках визита ознакомилась с опытом страны в области правосудия, судебной системы и применения альтернативных механизмов разрешения споров.

Делегация также примет участие в мероприятии высокого уровня "Альтернативные механизмы разрешения споров и передовой опыт для эффективной судебной системы".

Рабочий визит был организован при поддержке Азиатского банка развития.