Вторник, 27 Мая 2025 12:15

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на пленарном заседании 27 мая отклонило представленный оппозиционной фракцией "Честь имею" проект заявления НС о 80- летии Победы советского народа в Великой Отечественной войне. За принятие документа проголосовали всего 27 депутатов при 54 против и 2 воздержавшихся.

Как отметил в своем выступлении депутат НС от фракции Тигран Абрамян, за свою историю парламент Армении принял в общей сложности 14 заявлений, которые касались различных актуальных вопросов, в том числе, и по гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе. Представленный текст является продолжением предыдущих заявлений, особенно на фоне проводимых во всем мире мероприятий. Абрамян отметил, что 80 лет назад цивилизованное человечество ценой коллективных усилий и больших жертв одержало победу над нацистской Германией и ее союзниками. Беспрецедентная по своим масштабам Вторая мировая война, по сути, была борьбой цивилизации против ксенофобии.

"Советский Союз сыграл ключевую роль в победе над фашизмом. В деле защиты Родины ощутимым был вклад армян, в том числе, и арцахских армян. Причем, не только в плане участия в боевых действиях, но и в других сферах содействия Отечеству. Исключительную роль в победе над фашизмом сыграли также Армянская Апостольская Церковь и армяне диаспоры", - заявил оппозиционер. Он добавил, что в этот знаменательный день наследники Великой Победы 9 мая 1992 года освободили армянский город-крепость Шуши, одержав победу над неофашистским режимом. "80 лет назад нацистская Германия проиграла, но, к сожалению, и сегодня в мире сохранились проявления фашизма, ксенофобии и нетерпимости. В сентябре 2023 года Азербайджан организовал этническую чистку армян Арцаха, что привело к насильственному выселению армянского населения, тысячелетиями жившего на этой земле", - напомнил Абрамян, добавив это является классическим проявлением фашизма. Однако, если в свое время фашистские главари были осуждены военным трибуналом, то сегодня идеологи неофашизма выступают с лживыми тезисами, не удостаиваясь при этом надлежащего осуждения и порицания со стороны цивилизованного сообщества. В свою очередь, депутат НС от правящей фракции "Гражданский договор" Асмик Акопян отметила, что парламент ранее не принимал подобных заявлений по поводу, к примеру 75-летия Победы. Кроме того, подчеркнула парламентарий, вызывают возражения параллели между победой в ВОВ и освобождением Шуши. Акопян указала также на наличие разделительных линий в документе, в котором отсутствует роль союзников и призывы к миру.

В связи с обсуждаемым вопросом председатель комиссии Национального Собрания РА по вопросам европейской интеграции Арман Егоян отметил, что при разработке текста заявления необходимо было учитывать события, которые предшествовали началу ВОВ, в том числе, факт сотрудничества Советского Союза с нацистской Германией. В результате этого сотрудничества Советским Союзом были оккупированы территории 6 государств, в том числе, части территорий Финляндии и Румынии, Литвы, Латвии и Эстонии. "На этом фоне возникает вопрос о том, как квалифицировать эти действия, правильно ли было сделано тогда или нет?" - заявил Егоян.