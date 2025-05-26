Понедельник, 26 Мая 2025 21:22

АрмИнфо. Вице-премьер Мгер Григорян на встрече с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий ЕС Белен Мартинес Карбонелли подтвердил приверженность армянского правительства углублению сотрудничества между Арменией и ЕС.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Григорян также приветствовал первый визит генерального секретаря Европейской службы внешних действий в Армению в рамках второго международного форума "Ереванский диалог".

Собеседники с удовлетворением отметили прогресс, зафиксированный в отношениях Армения-ЕС, а также позитивную динамику отраслевого сотрудничества. В ходе встречи обе стороны подчеркнули важность полной и эффективной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и новой повестки партнерства Армения-ЕС.