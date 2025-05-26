Понедельник, 26 Мая 2025 21:12

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 27, 29, 31, 33, 35 на улице Саряна, жилые дома 22, 26, 33а на улице Маисян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7, 7а на улице Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 частные дома 26-102 на улице Амо Сагяна; жилой дом 46 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 8-10, 12-16/1, 20, 22-28 на улице Рубинянц, жилые дома 5А-9, 85, 86, и частные дома 21-62, 52-76, 64-86 на улице Гоголя, жилые дома 1-3, 7, 9-11А, 13-105, 19-28, 87-90 и частные дома 2/1-21/1, 18/1, 44 на улице Райниса, жилые дома 17А-17Б и частный дом 17/2 на улице Норашхараин, жилые дома 12-16 и частные дома 1-5 на улице Шовроян, частные дома 1-18 на улице Бусабанакан, частные дома 3-20 на улице Герцена, частные дома 7-24 на 2-ой улице Эминеску, частные дома 6-57 на пр. Мясникяна;

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 частные дома 35-49 на улице Агаси, частные дома 14-24/1 на 5-ой улице Канакера, 17 на 4-ой улице; жилые дома 1/1-1/5 и частный дом 5/7 на улице Севака, частные дома 1-24 в Канакере, частные дома 1-43 на 1-ой улице Канакера, жилые дома 2-5/1 и частный дом 34/4 на улице Асратяна, жилой дом 7 на 3-ем тупике Улнеци, частные дома на 1-ом переулке Саркавага и частные дома 1-15 на 2-ом переулке;

административный округ Давташен Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 16, 17, 18, 19 в 1-ом квартале Давташена;

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 частично улицы Микояна, Галшояна, школа N159 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; частично улицы Левона Саргсяна, Шопрона, Люксембург, частично 1-ый и 2-ой переулки Люксембург, частично проспект Гая, ясли-детский сад N114 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 ООО “Орбита-2”, “Автогаз”, “С. Карапетян”, “Акан”, “Диан”, “Ж. Даниелян”, “М. Аветисян”, “А. Аванесян”, “Д. Аванесян”, “А. Арутюнян”, “К. Ахназарян”, здание МЧС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в квартале Дзорахбюр;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 частично 1-ая улица Силикяна;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10:00-16:00 частично улицы Тычины, Андраника, Амараноцаин, поликлиника N19;

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 улицы Ростовян, Л. Меликова, жилой дом 109 на улице Мурацан, жилые дома 13, 15, 17 на улице Ростовян, частные дома на улице Белинского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 квартал “Норагавит” полностью; жилые дома 51/17, 51/18 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Армавир; село Нораван;

в Араратской области:

10:00-14։30 частично село Бурастан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։00 частично кварталы 2, ‘Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; села Нарек, Кахцрашен; частично село Айгезард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Айанист, Норабац, Саят-Нова, Овташат, Хачпар, Гукасаван;

13։00-15։00 частично улицы Маркса, С. Акобяна, Исакова, Андраника, Араза, Нарекаци, Араратян, Гая, голецян, Лусинян, ханджяна, Атарбекяна, Шаумяна, Мхчяна, Харазяна, Манушяна, Ширванзаде, Сисакян, Папазяна, Огостоси 23, частично трасса Ереван-Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

12։30-13։03 частично село Овташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Малишка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11:00-17:00 квартал ‘Багреванд” в Джрвеже; села Атис и Зовашен;

в Гегаркуникской области:

10։30-15։00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Юком”, “Вива Армения”, ‘Тим Телеком”;

10։30-17։30 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт, Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатах, ООО “Шикаварс”, “Туфенкян Оспиталити”, станции компаний “Юком”, “Вива Армения”, ‘Тим Телеком”;

11:00-16:30 населенные пункты Арцванис, Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։30-16։50 села Лчаван, Макенис, Ахпрадзор, станции компаний “Юком”, “Вива Армения”, ‘Тим Телеком”;

в Тавушской области:

10:00-13:00 села Дитаван, Азатамут, Ачаджур, Каянаван, Айгеовит, Вазашен, Лусадзор, Лусаовит, Акнахбюр, Хаштарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14:00 село Енокаван, дома отдыха “Ластивер” и “Аланд”, МГЭС “Хачахбюр-1”, ‘Хачахбюр-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-15:30 села Арцни, Апавен, Сарчапет, Привольное, Петровка, Дзорамут и Гогаван;

в Ширакской области:

1 1 : 00 - 17 : 0 0 села Бердашен, Заришат, Арденис, Алвар, Агворик, молочный завод “Воске Сер” в Амасийском регионе, села Гетап, Меграшен, Нор Кянк, Гором, Лусакерт, Спандарян, Вардакар, Овташен и Анушаван в Артикском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.