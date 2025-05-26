Понедельник, 26 Мая 2025 21:08

АрмИнфо.По предварительным данным Бюро национальной статистики, за январь–апрель 2025 года рост ВВП Казахстана составил 6%. Отмечается ускорение темпов развития в ключевых отраслях экономики: транспорте (22,4%), торговле (7%). Рост также зафиксирован в сельском хозяйстве (3,9%) и связи (2,6%), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства национальной экономики.

Рост в транспортной отрасли обеспечен за счет увеличения объемов услуг по перевозке грузов железнодорожным и трубопроводным транспортом, доли которых в общем объеме отрасли составили 20,5% и 19,6% соответственно. Высокая динамика зафиксирована в Туркестанской (21,8%), Жамбылской (11,2%) областях и области Абай (14,9%).

В строительной отрасли индекс физического объема работ составил 16,2%.

Сфера торговли продемонстрировала устойчивый рост — 7% против 6,3% в первом квартале. Показатель оптовой торговли увеличился до 7,4%, розничной — до 6,1%. Высокую динамику демонстрирует ряд регионов: Туркестанская область – 60,4% за счет предприятий, реализующих фрукты, овощи, фармацевтические товары; Акмолинская область – 44% благодаря предприятиям, реализующим зерно, семена и корма для животных; Шымкент – 19,8% за счет предприятий, реализующих дизельное топливо, фармацевтические товары, лом и отходы черных и цветных металлов.

В промышленности индекс производства достиг 6,4%. Рост отмечен в горнодобывающем секторе — 7,1%, в частности за счет увеличения добычи угля (11,2%). В обрабатывающей промышленности показатель составляет 7,2%, в том числе по производству продуктов питания (12%), табачных изделий (26,3%), химической продукции (11,2%) и машиностроению (11,2%).

Сельское хозяйство демонстрирует положительную динамику. Индекс валовой продукции за январь–апрель составил 3,9%.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП Казахстана в 2025 году на 4,5%, в 2026 году - на 3,6%. В январском докладе ВБ прогнозировал рост экономики республики на уровне 4,7% в 2025 году и на 3,5% – в 2026 году. Таким образом, ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана на 2025 год, на 2026-й улучшил. В 2024 году, согласно оценке ВБ, рост ВВП страны составил 4,8%, замедлившись по сравнению с 5,1% в 2023 году.

Кроме того, Международный валютный фонд (МВФ) в текущем году прогнозирует экономический рост в Казахстане на 4,9%. В предыдущем, январском, обзоре МВФ прогнозировал рост ВВП Казахстана в 2025 году на уровне 5,5%. На 2026 год фонд улучшил ожидания экономического роста Казахстана до 4,3% (с 4,1% в январском прогнозе). В 2024 году, согласно оценке МВФ, рост ВВП страны составил 4,8%.





Источник: https://kapital.kz/world/137257/vietjet-zakazala-u-airbus-20-samoletov.html