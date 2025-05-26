Понедельник, 26 Мая 2025 20:31

АрмИнфо. Делегация во главе с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадиан 27 мая отправится в Россию для участия в совещании высокого уровня по вопросам безопасности, который пройдет в Москве.

Как сообщает ИРНА, представитель Верховного лидера Исламской революции в Высшем совете национальной безопасности, помимо выступления на этом совещании, проведёт двусторонние встречи и консультации на его полях. В ходе встречи с представителями принимающей страны он также рассмотрит последние тенденции в развитии стратегических отношений с Россией.

Заметим, что секретарь Совбеза Армении Армен Григорян не примет участия в мероприятиях в Москве. Армению будет представлять посол Гурген Арсенян.