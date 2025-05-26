Понедельник, 26 Мая 2025 20:28

АрмИнфо. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Калласс всё еще не может найти время для совершения визита в Ереван.

Отметим, что с конца февраля официальный Ереван периодически сообщал о скором визите Калласс в Армению, продвигая гражданскую инцииативу по вступлению Армении в Евросоюз, однако визит до сих пор не состоялся. Зато, Калласс нашла время для посещения Баку, и это в условиях агрессии и этнической чистки, ученой в Арцахе.

А сегодня генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Белен Мартинес Карбонелл в ходе своего выступления конференции "Ереванский диалог" сообщила, что Каллас посетит Армению, хотя дата еще не определена.

"Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не смогла быть здесь сегодня, но она приедет в Армению в конце июня или начале июля", - заверила еврочиновник.

Она выразила уверенность, что Каллас продвинет вопрос о помощи ЕС в усилиях по завершению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также поддержит реформы в Армении. "Между Арменией и ЕС налажены конструктивные отношения, ведутся переговоры о новой повестке партнерства. Более того, ЕС хочет, чтобы Армения была включена в региональные обсуждения в соответствии с принципом взаимосвязанности, в том числе в рамках армянской инициативы "Перекресток мира". Еще один пункт сотрудничества - это безопасность. Два года назад мы запустили миссию ЕС в Армении, которая помогает мониторить ситуацию на границе между Арменией и Азербайджаном", - отметила Карбонелл.