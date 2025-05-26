Понедельник, 26 Мая 2025 19:14

АрмИнфо. Вопросы армяно-итальянской двусторонней и многосторонней повестки обсудили в Ереване замглавы МИД Армении Роберт Абисогомонян и итальянский сенатор Иван Скальфаротто и специальный представитель по Южному Кавказу Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Джерардо Амадуцци.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, встреча прошла на полях международной конференции "Ереванский диалог".

Стороны подчеркнута важность укрепления сотрудничества на международных площадках. На встрече также состоялся обмен мнениями относительно 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, которая состоится в Ереване в 2026 году.

Абисогомонян представил концепцию правительства Армении "Перекресток мира", направленную на обеспечение экономической взаимосвязанности

как в регионе, так и за его пределами. Он также коснулся последних событий на Южном Кавказе, а также усилий РА по установлению стабильности и мира в регионе. Была подчеркнута важность подписания Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.