|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
|В Ереване обсудили шаги по имплементации Римского статута МУС
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Премьер Армении и глава МИД Франции выступили за реализацию новых совместных программ
|Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана едет в Россию
|Кая Калласс всё еще не может найти время для совершения визита в Ереван
|Глава МИД Франции посетил "Цицернакаберд"
|Армения и Италия сверили часы по повестке сотрудничества
|Президент Армении посетил посольство Грузии в Ереване
|Инспекционный орган Армении предложил мясникам помощь в урегулировании отношений со скотобойнями
|Армения заинтересована в налаживании сотрудничества с Кембриджским университетом для подготовки учебников по предметам STEM
|В Берне начал работу межпартийный комитет по поддержке "Швейцарской мирной инициативы"
|Барро: Франция планирует открыть консульский отдел в Горисе
|Глава МИД Франции: Призываем Азербайджан подписать мирный договор с Арменией
|Мирзоян вновь заявил о готовности Еревана провести встречу с Баку для заключения мирного договора
|Армения и Кыргызстан отмечают важность реализации потенциала двустороннего сотрудничества
|СЖА учреждает премию "Армен Дулян" для поощрения высокопрофессиональной журналистики
|Представитель АРФД о "мирном договоре": Навязанный мир не является ни справедливым, ни прочным, ни долговечным
|Барро: Отношения между Арменией и Францией по большому счету имеют стратегический характер
|Армения и Словакия обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере
|Ереван и Братислава поддержат друг друга в выдвижении кандидатур при выборах непостоянного члена Совбеза ООН
|По итогам переговоров глав МИД Армении и Франции в Ереване подписано три документа
|В Ереване стартовала международная конференция для преподавателей русского языка
|Телефонный разговор министров иностранных дел Туркменистана и Китая
|Григорян: Разблокирование региональных каналов связи должно происходить при сохранении суверенитета стран
|Группа граждан, недовольная политикой Парижа по арцахскому вопросу, провела акцию протеста перед зданием посольства Франции в Ереване
|Омбудсмен культурного наследия: В Арцахе совершается один из крупнейших актов культурного геноцида 21-го века
|Бишкек готов предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку
|Пашинян <с радостью> принял предложение Роберта Фицо посетить Братиславу
|Замглавы МИД Армении вновь заявил о готовности Еревана подписать мирный договор с Баку в кротчайшие сроки
|Мирзоян: Этническая чистка - это не далекий ужас, мы видели это воочию на наших границах
|Комитет по сохранению Арцаха призвал Совбез ООН, ЕС и ОБСЕ ввести санкции против Азербайджана за правовой фарс над руководством НКР
|Омбудсмен Армении назвала недопустимыми законодательные поправки, допускающие откуп от армии
|Некоторые международные партнеры пытаются создать впечатление, что Ереван не готов открыть коммуникации - Пашинян
|Мессидж Пашиняна Алиеву: Подпишите мирный договор и все ваши опасения на 100% будут рассеяны
|Обсуждение вопроса об откупе от службы в ВС Армении перенесенo на неопределенное время
|Трагический случай на перегоне Эчмиадзин-Масис
|Дело о краже $590 тыс. из здания Следкома Армении раскрыто. Большая часть украденных денег возвращена
|Армения нуждается в переосмыслении своей субъектности - эксперт
|Мэрия Еревана обжалует постановление суда о признании недействительным решения о повышении платы, установленной в городе для <красных линий>
|В Евросовете подтвердили: Саммит Европейского политического сообщества в 2026 году пройдет в Армении
|В МИД Армении сообщили о предстоящем визите вице-премьера Черногории
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Венгрии
|В МВД сообщили о результатах поиска двухлетнего ребенка в с. Мармарик
|Секретарь Совбеза Армении не примет участие в XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве
|В Армению с официальным визитом прибудет министр Европы и иностранных дел Франции
|VIII саммит Европейского политического сообщества пройдет в Армении
|Азербайджанцы продолжают сносить дома и здания в оккупированном Степанакерте
|В Святом Эчмиадзине напомнили Пашазаде у какого народа Азербайджан заимствовал свое название
|Преступник, похитивший из здания Следкома Армении около $600 тыс, всю ночь провел в СК и только утром спокойно ушел
|Фонд "Гегард": Азербайджан использует археологию в политических целях для оправдания геноцида и этнических чисток
|Президент Армении принял главу Управления сейсмологии Китая
|Россия заинтересована в сохранении властей Республики Арцах в изгнании - "Грапарак"
|Вице-спикер НС: Армения подтверждает свою поддержку Индии в вопросе Джамму и Кашмира
|Лавров: Реализация инициативы "Перекресток мира" станет возможна лишь при заключении мирного договора между Ереваном и Баку
|Арцахцы стали чаще обращаться за гражданством Армении - замглавы МВД
|В этом году фестиваль <Перекрестки> стартует в Армении 27 мая
|Полиция Армении уже изъяла 109 транспортных средств участников мероприятия "Последний звонок"
|Дашнакцакан обсудил с министром обороны Ливана текущую ситуацию в стране и имеющиеся вызовы
|Читать больше
АрмИнфо. Вопросы армяно-итальянской двусторонней и многосторонней повестки обсудили в Ереване замглавы МИД Армении Роберт Абисогомонян и итальянский сенатор Иван Скальфаротто и специальный представитель по Южному Кавказу Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Джерардо Амадуцци.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, встреча прошла на полях международной конференции "Ереванский диалог".
Стороны подчеркнута важность укрепления сотрудничества на международных площадках. На встрече также состоялся обмен мнениями относительно 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, которая состоится в Ереване в 2026 году.
Абисогомонян представил концепцию правительства Армении "Перекресток мира", направленную на обеспечение экономической взаимосвязанности
как в регионе, так и за его пределами. Он также коснулся последних событий на Южном Кавказе, а также усилий РА по установлению стабильности и мира в регионе. Была подчеркнута важность подписания Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.
|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
|В Ереване обсудили шаги по имплементации Римского статута МУС
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Премьер Армении и глава МИД Франции выступили за реализацию новых совместных программ
|Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана едет в Россию
|Кая Калласс всё еще не может найти время для совершения визита в Ереван
|Глава МИД Франции посетил "Цицернакаберд"
|Армения и Италия сверили часы по повестке сотрудничества
|Президент Армении посетил посольство Грузии в Ереване
|Инспекционный орган Армении предложил мясникам помощь в урегулировании отношений со скотобойнями
|Армения заинтересована в налаживании сотрудничества с Кембриджским университетом для подготовки учебников по предметам STEM
|В Берне начал работу межпартийный комитет по поддержке "Швейцарской мирной инициативы"
|Барро: Франция планирует открыть консульский отдел в Горисе
|Глава МИД Франции: Призываем Азербайджан подписать мирный договор с Арменией
|Мирзоян вновь заявил о готовности Еревана провести встречу с Баку для заключения мирного договора
|Армения и Кыргызстан отмечают важность реализации потенциала двустороннего сотрудничества
|СЖА учреждает премию "Армен Дулян" для поощрения высокопрофессиональной журналистики
|Представитель АРФД о "мирном договоре": Навязанный мир не является ни справедливым, ни прочным, ни долговечным
|Барро: Отношения между Арменией и Францией по большому счету имеют стратегический характер
|Армения и Словакия обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере
|Ереван и Братислава поддержат друг друга в выдвижении кандидатур при выборах непостоянного члена Совбеза ООН
|По итогам переговоров глав МИД Армении и Франции в Ереване подписано три документа
|В Ереване стартовала международная конференция для преподавателей русского языка
|Телефонный разговор министров иностранных дел Туркменистана и Китая
|Григорян: Разблокирование региональных каналов связи должно происходить при сохранении суверенитета стран
|Группа граждан, недовольная политикой Парижа по арцахскому вопросу, провела акцию протеста перед зданием посольства Франции в Ереване
|Омбудсмен культурного наследия: В Арцахе совершается один из крупнейших актов культурного геноцида 21-го века
|Бишкек готов предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку
|Пашинян <с радостью> принял предложение Роберта Фицо посетить Братиславу
|Замглавы МИД Армении вновь заявил о готовности Еревана подписать мирный договор с Баку в кротчайшие сроки
|Мирзоян: Этническая чистка - это не далекий ужас, мы видели это воочию на наших границах
|Комитет по сохранению Арцаха призвал Совбез ООН, ЕС и ОБСЕ ввести санкции против Азербайджана за правовой фарс над руководством НКР
|Омбудсмен Армении назвала недопустимыми законодательные поправки, допускающие откуп от армии
|Некоторые международные партнеры пытаются создать впечатление, что Ереван не готов открыть коммуникации - Пашинян
|Мессидж Пашиняна Алиеву: Подпишите мирный договор и все ваши опасения на 100% будут рассеяны
|Обсуждение вопроса об откупе от службы в ВС Армении перенесенo на неопределенное время
|Трагический случай на перегоне Эчмиадзин-Масис
|Дело о краже $590 тыс. из здания Следкома Армении раскрыто. Большая часть украденных денег возвращена
|Армения нуждается в переосмыслении своей субъектности - эксперт
|Мэрия Еревана обжалует постановление суда о признании недействительным решения о повышении платы, установленной в городе для <красных линий>
|В Евросовете подтвердили: Саммит Европейского политического сообщества в 2026 году пройдет в Армении
|В МИД Армении сообщили о предстоящем визите вице-премьера Черногории
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Венгрии
|В МВД сообщили о результатах поиска двухлетнего ребенка в с. Мармарик
|Секретарь Совбеза Армении не примет участие в XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве
|В Армению с официальным визитом прибудет министр Европы и иностранных дел Франции
|VIII саммит Европейского политического сообщества пройдет в Армении
|Азербайджанцы продолжают сносить дома и здания в оккупированном Степанакерте
|В Святом Эчмиадзине напомнили Пашазаде у какого народа Азербайджан заимствовал свое название
|Преступник, похитивший из здания Следкома Армении около $600 тыс, всю ночь провел в СК и только утром спокойно ушел
|Фонд "Гегард": Азербайджан использует археологию в политических целях для оправдания геноцида и этнических чисток
|Президент Армении принял главу Управления сейсмологии Китая
|Россия заинтересована в сохранении властей Республики Арцах в изгнании - "Грапарак"
|Вице-спикер НС: Армения подтверждает свою поддержку Индии в вопросе Джамму и Кашмира
|Лавров: Реализация инициативы "Перекресток мира" станет возможна лишь при заключении мирного договора между Ереваном и Баку
|Арцахцы стали чаще обращаться за гражданством Армении - замглавы МВД
|В этом году фестиваль <Перекрестки> стартует в Армении 27 мая
|Полиция Армении уже изъяла 109 транспортных средств участников мероприятия "Последний звонок"
|Дашнакцакан обсудил с министром обороны Ливана текущую ситуацию в стране и имеющиеся вызовы
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
|Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
|Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
|Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
|Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
|Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником Тер-Петросяна
|Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>
|Пашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашения
|Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по "мирному договору"
|Чтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности Азербайджана
|Экс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляции
|Находящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовку