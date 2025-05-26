Понедельник, 26 Мая 2025 19:04

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян посетил посольство Грузии в Ереване по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Хачатурян тепло поздравил посла Грузии в Армении Георгия Шарвашидзе, передав наилучшие пожелания дружественному народу Грузии. Он также пожелал Грузии успехов и процветания, подчеркнув важность традиционной армяно-грузинской дружбы и партнерства.

При этом многовековую дружбу между армянским и грузинским народами Хачатурян посчитал надежной основой для развития сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии. По его словам, политический диалог, экономическое сотрудничество и культурные связи, установленные между Арменией и Грузией, должны и впредь развиваться на благо обоих народов.

"Как независимые государства, мы обязаны передать нашим наследникам и будущим поколениям имеющееся у нас наследие, сохраняя нашу территориальную целостность, идентичность и суверенитет", - отметил Хачатурян.

Посол Грузии, в свою очередь, поблагодарил президента за визит и поздравления. "Для нас большая честь принимать вас здесь. Вы справедливо отметили, что то, чего мы добились в 1918 году, мы должны передать нашим потомкам. Я также хотел бы подчеркнуть, что двери нашего посольства всегда открыты для молодежи", - отметил посол.

В ходе встречи стороны также подчеркнули необходимость мира, стабильности и углубления сотрудничества в регионе как важной составляющей общего видения двух соседних народов.