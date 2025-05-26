Понедельник, 26 Мая 2025 19:00

АрмИнфо. Хозяйствующий субъект, торгующий мясом скота, забитого вне специализированных скотобоен, понесет административную ответственность, а товар будет конфискован и уничтожен. Об этом, согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, во время визита в Ширакскую область и встречи с представителями скотобоен и мясниками в Гюмри, заявил исполняющий обязанности руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тигран Петросян.

В связи с этим он подчеркнул важность строгого контроля за болезнями животных. "Контроль за болезнями животных будет строгим и бескомпромиссным. Больные животные подлежат принудительному убою", - добавил Петросян.

В рамках встречи с губернатором Ширака Давидом Арушаняном обсуждались вопросы как необходимости открытия новых скотобоен, так и эффективной борьбы с болезнями животных. Петросян в этом ключе представил губернатору статистические данные, касающиеся бешенства среди собак (в Гюмри остро стоит проблема большого количества бродячих собак - ред.). В результате встречи стороны пришли к соглашению о сотрудничестве и взаимной поддержке в решении этих вопросов.

В ходе организованной встречи в Ашоцком районе, владельцы животных высказали свои жалобы по части установления договоренностей со скотобойнями, особенно в связи с их отсутствием в Ширакской области. В этом ключе Петросян предложил содействие Инспекционного органа в урегулировании отношений со скотобойнями соседних регионов. Кроме того, он подчеркнул, что мясо, не полученное в результате убоя, не может поступать на рынок, и выразил надежду на скорое открытие скотобойней в Шираке, основываясь на поступивших заявках.

"Для того, чтобы исключить распространение болезней из области в область, мы совместно с представителями полиции будем строго контролировать перемещение животных. Потому призываем быть максимально внимательными в этом вопросе и немедленно информировать Инспекционный орган о больных животных", - призвал Петросян.

Кроме того, и о руководителя Инспекционного органа посетил молочные и мясоперерабатывающие предприятия в Ширакской области, заверив их владельцев в том, что инспекционный орган обеспечит быструю и качественную услугу пограничного контроля для экспорта высококачественной и безопасной продукции. Кроме того, в рамках визита, Петросян ознакомился с работой отдела Государственного пограничного контроля на таможенном посту "Бавра", оценив возможности по приему грузов и проведению контрольных мероприятий, включая работу фитосанитарной лаборатории.

Напомним, что правительство Армении на заседании 1 августа 2024 года одобрило программу поддержки хозяйственных субъектов, предоставляющих услуги забоя скота. Согласно программе, владельцы скотобоен, работающие в поле НДС, должны были получить в Армении государственное содействие в виде налоговых послаблений. В целях повышения роли боен в цепочке реализации мяса правительство РА предлагает до 30 декабря 2027 года предоставить работающим в поле НДС субъектам право выплачивать НДС со скидкой. При выплате НДС с каждого 1 килограмма проданного мяса, государство будет возвращать скотобойням 75% средств. Тем самым, как отметил министр экономики РА Геворг Папоян, будут созданы условия для предпринимателей. Однако поддержка не будет оказываться в том случае, если реализация мяса, полученная от убоя крупного рогатого скота, принадлежащего внутрихозяйственным бойням, которые не закупают сельскохозяйственных животных, и лицам, являющимся учредителями или акционерами оператора или членам их семей (родителям, супругу, детям) которые владеют или пользуются правом собственности или правом на деятельность оператора.