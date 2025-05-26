Понедельник, 26 Мая 2025 18:59

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Лондон замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Араксия Свачян провела встречу с представителями Кембриджского университета. Как сообщает пресс-служба МОНКС, в ходе встречи стороны обсудили вопрос возможного сотрудничества в рамках составления учебников по естествознанию, технологиям, инженерии и математике (STEM - science, technology, engineering, mathematics).

Согласно источнику, Свачян прибыла в Лондон для участия во Всемирной конференции по образованию, которая прошла под девизом <Развитие культуры обучения с целью формирования лучшего и устойчивого образования>. В конференции приняли участие руководители сферы образования из более чем 130 стран и около 1500 делегатов со всего мира.

Выступая в ходе панельной дискуссии, посвященной Искусственному интеллекту (ИИ), она рассказала о программе <Поколение ИИ>, которая реализовывается в 15 школах Армении совместно с научно-технологическим фондом FAST.

В рамках участия в Конференции замминистра провела также ряд встреч в образовательных учреждениях Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.