Понедельник, 26 Мая 2025 18:15

АрмИнфо. В столице Швейцарии Берне начал работу межпартийный комитет, состоящий из 19 депутатов, поддерживающих "Швейцарскую мирную инициативу", для поддержки решения парламента Швейцарии о внедрении необходимых международных механизмов для реализации права на возвращение армян Арцаха, что имеет юридически обязывающее значение для исполнительной власти страны. Об этом сообщил экс-глава МИД Армении, координатор Комитета по защите основных прав народа Нагорного Карабаха Вардан Осканян.

Дипломат напомнил, что инициатива направлена на поддержку обязательства Швейцарии "обеспечить открытый диалог между представителями армянского населения Азербайджана и Нагорного Карабаха под международным контролем или в присутствии значимых международных субъектов для ведения переговоров о безопасном и совместном возвращении каренного армянского населения".

Комитет, пользующийся широкой межпартийной поддержкой, возглавляют депутаты Национального совета Швейцарии Эрих Фонтобель и Штефан Мюллер-Альтерматт.

В ходе мероприятия выступили сопредседатели комитета, а также бывший министр иностранных дел Армении, координатор Комитета по защите основных прав народа Нагорного Карабаха Вардан Осканян, директор Реабилитационного центра Кэролайн Кокс Вардан Тадевосян, генеральный секретарь Межпарламентской группы дружбы Швейцария-Армения Саргис Шагинян и директор по связям с общественностью Международной организации христианской солидарности доктор Джоэл Велдкамп.