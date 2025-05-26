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АрмИнфо. В столице Швейцарии Берне начал работу межпартийный комитет, состоящий из 19 депутатов, поддерживающих "Швейцарскую мирную инициативу", для поддержки решения парламента Швейцарии о внедрении необходимых международных механизмов для реализации права на возвращение армян Арцаха, что имеет юридически обязывающее значение для исполнительной власти страны. Об этом сообщил экс-глава МИД Армении, координатор Комитета по защите основных прав народа Нагорного Карабаха Вардан Осканян.
Дипломат напомнил, что инициатива направлена на поддержку обязательства Швейцарии "обеспечить открытый диалог между представителями армянского населения Азербайджана и Нагорного Карабаха под международным контролем или в присутствии значимых международных субъектов для ведения переговоров о безопасном и совместном возвращении каренного армянского населения".
Комитет, пользующийся широкой межпартийной поддержкой, возглавляют депутаты Национального совета Швейцарии Эрих Фонтобель и Штефан Мюллер-Альтерматт.
В ходе мероприятия выступили сопредседатели комитета, а также бывший министр иностранных дел Армении, координатор Комитета по защите основных прав народа Нагорного Карабаха Вардан Осканян, директор Реабилитационного центра Кэролайн Кокс Вардан Тадевосян, генеральный секретарь Межпарламентской группы дружбы Швейцария-Армения Саргис Шагинян и директор по связям с общественностью Международной организации христианской солидарности доктор Джоэл Велдкамп.
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|Группа граждан, недовольная политикой Парижа по арцахскому вопросу, провела акцию протеста перед зданием посольства Франции в Ереване
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|Дело о краже $590 тыс. из здания Следкома Армении раскрыто. Большая часть украденных денег возвращена
|Армения нуждается в переосмыслении своей субъектности - эксперт
|Мэрия Еревана обжалует постановление суда о признании недействительным решения о повышении платы, установленной в городе для <красных линий>
|В Евросовете подтвердили: Саммит Европейского политического сообщества в 2026 году пройдет в Армении
|В МИД Армении сообщили о предстоящем визите вице-премьера Черногории
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Венгрии
|В МВД сообщили о результатах поиска двухлетнего ребенка в с. Мармарик
|Секретарь Совбеза Армении не примет участие в XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве
|В Армению с официальным визитом прибудет министр Европы и иностранных дел Франции
|VIII саммит Европейского политического сообщества пройдет в Армении
|Азербайджанцы продолжают сносить дома и здания в оккупированном Степанакерте
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|Преступник, похитивший из здания Следкома Армении около $600 тыс, всю ночь провел в СК и только утром спокойно ушел
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|Президент Армении принял главу Управления сейсмологии Китая
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|Лавров: Реализация инициативы "Перекресток мира" станет возможна лишь при заключении мирного договора между Ереваном и Баку
|Арцахцы стали чаще обращаться за гражданством Армении - замглавы МВД
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