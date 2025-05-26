Понедельник, 26 Мая 2025 18:02

АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян 26 мая принял делегацию во главе с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Кыргазской Республики Нурланбеком Тургунбек уулу.

Как передает пресс-служба главы государства, президент приветствовал визит кыргызской делегации в Армению, подчеркнув, что он послужит новым импульсом для дальнейшего укрепления двусторонних отношений и продвижения политического диалога. Хачатурян отметил, что визит делегации во главе с Нурланбеком Тургунбек уулу в Армению приобретает особое значение в том контексте, что это первый столь представительный визит высокого уровня в Армению с 2002 года, которому предшествовали взаимные визиты министров иностранных дел двух стран. В этой связи президент РА выразил надежду, что Армения и Кыргызстан, параллельно с эффективным сотрудничеством на различных международных площадках, будут проявлять инициативу в активизации взаимных визитов и контактов на высоком уровне.

Выразив благодарность за теплый прием и гостеприимство, Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что визит возглавляемой им делегации послужит новым импульсом для дальнейшего развития многопланового сотрудничества двух стран.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность развития дружественных отношений между двумя странами, особо отметив роль межпарламентского сотрудничества.

Были также затронуты перспективы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

В ходе встречи стороны обсудили возможности углубления сотрудничества двух стран в политической, экономической, культурной, высокотехнологичной и других сферах. Подчеркнута необходимость полной реализации потенциала двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии, взаимовыгодном партнерстве и совместных инициативах.

Особое внимание было уделено развитию парламентской дипломатии как важной платформы укрепления двусторонних отношений. Стороны подчеркнули необходимость обмена опытом, постоянного диалога и организации взаимных визитов между законодательными органами двух стран.

Собеседники подчеркнули важность конструктивного диалога, соблюдения принципов международного права и применения механизмов мирного урегулирования как ключевого условия достижения стабильности и прочного мира во всем регионе.