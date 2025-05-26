Понедельник, 26 Мая 2025 16:08

АрмИнфо. В Ереване стартовала международная конференция "Современные практики преподавания русского языка и литературы за рубежом", собравшая учителей-русистов из стран Европы и Армении.

Как сообщили в пресс-службе Московского культурно-делового Центра "Дом Москвы" в Ереване, в рамках конференции более 50 педагогов-русистов из 19 стран мира прибыли в столицу Армении для обсуждения актуальных тенденций и вопросов, связанных с изучением и преподаванием русского языка.

В ходе конференции, как отметили в центре, планируются круглые столы, программы повышения квалификации, мастер-классы и дискуссии на темы проектирования современных образовательных ресурсов, работы с лексикой и текстом, а также применения технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе.

В ходе открытия конференции директор Дома Москвы в Ереване Айк Меликян подчеркнул, что это уже второе подобное мероприятие в центре, отметив важность таких встреч для постоянного совершенствования русистов в Армении.

В свою очередь руководитель представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов добавил, что высокий уровень владения русским языком в стране является результатом многолетней системной работы армянских преподавателей-русистов. Он отметил, что они уделяют внимание не только образовательным аспектам, но и представлению общей истории и многовековой дружбы между русским и армянским народами.

Согласно источнику, конференция организована Правительством Москвы, Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московским Домом соотечественника и Домом Москвы в Ереване в партнерстве с Государственным институтом русского языка им. Пушкина.