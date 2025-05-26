Понедельник, 26 Мая 2025 16:07

АрмИнфо.26 мая 2025 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Стороны обсудили вопросы двустороннего стратегического партнерства, в частности, в таких важных сферах как политико-дипломатическое взаимодействие, экономика, энергетика и ряде других областей.

Была подчеркнута многолетняя взаимная поддержка Туркменистаном и Китаем друг друга в Организации Объединенных Наций, иных международных структурах и форматах. При этом отмечено, что главным фактором динамичного развития туркмено-китайских отношений является открытый, дружеский и конструктивный диалог, установившийся на высшем государственном уровне. Именно регулярные встречи руководителей и лидеров Туркменистана и Китая служат прочной основой для наращивания потенциала сотрудничества двух стран по самому широкому спектру направлений.

Министры иностранных дел подчеркнули значимость политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран и договорились продолжить регулярные двусторонние контакты по дипломатической линии.