Понедельник, 26 Мая 2025 15:55

АрмИнфо. Разблокирование региональных каналов связи должно происходить при сохранении суверенитета и юрисдикции стран, а также в рамках принципов взаимности и равноправия. Об этом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил входе дискуссии "Южный Кавказ как стратегический узел. Торгово-коммуникационные вызовы и возможности", прошедший 26 мая в рамках второго международного форума "Ереванский диалог".

Григорян касаясь правительственной инициативы "Перекрестка мира", отметил, что выдвинутый проект направлен на содействие разблокированию коммуникационных путей региона, установлению стабильности в регионе, а также углублению и укреплению экономических связей, созданию взаимозависимости в регионе.

Он также добавил, что это часть мирного процесса. Представляя преимущества проекта, секретарь Совета безопасности отметил, что речь идет об инклюзивности, не исключающей ни одну страну.