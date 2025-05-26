Понедельник, 26 Мая 2025 15:12

АрмИнфо. Группа граждан, недовольная политикой Парижа по арцахскому вопросу, провела акцию протеста перед зданием посольства Франции в Ереване. Граждане пришли к дипломатическому представительству с плакатами, в которых напоминается о четырехсторонней встрече в Праге в 2022 году (в Праге в октябре 2022 премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Арцах частью Азербайджана - ред.), этнической чистке НКР в 2023 году и не только.

В беседе с журналистами руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" Айк Айвазян пояснил, что акция организована в ответ на политику, проводимую Францией в отношении Арцаха. Он выразил уверенность, что именно французские власти сыграли ключевую роль в сдаче Нагорно-Карабахской Республики.

"Под эгидой Франции в 2022 году в Европе Арцах был признан частью Азербайджана. Франция не предложила никакого решения, которое бы гарантировало открытость вопроса о статусе Арцаха. Таким образом, под контролем французских властей Арцах был фактически признан частью Азербайджана", - заявил Айвазян.

По его словам, если бы Франция действительно заботилась о судьбе армянского населения Арцаха, она могла бы предложить более конструктивное решение, чем то, которое содержалось в заявлении от 9 ноября 2020 года. В этом ключе Айвазян подчеркнул, что сдача Арцаха была частью заранее спланированного плана коллективного Запада, который был успешно реализован и добавил, что Франция не является той страной, которая может обеспечить безопасность Армении.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.