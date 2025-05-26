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 Понедельник, 26 Мая 2025 14:49
Алине Григорян

Омбудсмен культурного наследия: В Арцахе совершается один из крупнейших актов культурного геноцида 21-го века

Омбудсмен культурного наследия: В Арцахе совершается один из крупнейших актов культурного геноцида 21-го века

АрмИнфо. В Арцахе совершается один из крупнейших актов культурного геноцида 21-го века. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена по культурному наследию Армянского нагорья, в связи с очередным актом вандализма, осуществляемого азербайджанской стороной на постоянной уже основе в оккупированном Арцахе.

Как сообщает Омбудсмен культурного наследия, согласно предварительному анализу спутниковых фотографий, в селе Емишджан Мартунинского района оккупированного Арцаха, был полностью разрушен памятник, посвященный Великой Отечественной войне (ВОВ). В связи с этим в заявлении подчеркивается, что случаи уничтожения Азербайджаном памятников и мемориалов, посвященных ВОВ, в оккупированном Арцахе достигли беспрецедентных масштабов. Кроме того, Омбудсмен обратил внимание, что уничтожение памятников, особенно активизировалось в преддверии и после 80-летия Победы в ВОВ.

"И это в том случае, когда азербайджанские власти не упускают ни одного повода заявить, что они якобы внесли "исключительный вклад" в борьбу с фашизмом и победу, а героям и маршалам армянской национальности, одержавшим победу в Отечественной войне, приписывают "азербайджанское происхождение", даже здесь искажая историю", - отмечается в заявлении.

В связи с этим напоминается, что статья 243.4 Уголовного кодекса России также предусматривает наказание за акты вандализма в отношении памятников, посвященных ВОВ, за пределами страны.

"Мы имеем дело с цивилизационной войной, когда государство, возникшее на политической карте мира всего столетие назад, пытается "присвоить себе территории" в Армении с тысячелетней историей, неотъемлемой частью которой был и есть Арцах, и которые никогда не были в составе независимого Азербайджана. Армянское наследие, подвергающееся вандализму в Арцахе, является общехристианской ценностью, а памятники ВОВ, независимо от их местоположения, представляют собой память народов, переживших ужасы фашизма и войны", - отмечается в заявлении.

В этом ключе Омбудсмен по культурному наследию осудил также эпизод, когда "носительница идеологии фашизма, сторонница ксенофобии", первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева удостоилась высокой награды от

Патриарха Всея Руси. В своем заявлении Омбудсмен отметил, что ожидает реакции Русской Православной Церкви на вандализм, осуществляемый Азербайджанским государством в отношении армянского культурного наследия.

"Мы надеемся, что это получит соответствующую оценку, ведь история связывает дружбу наших народов крепкими духовными узами, уходящими вглубь веков, со времен Киевской Руси до победы в Великой Отечественной войне", - резюмировали в заявлении.

Напомним, что 7 мая 2025 года Омбудсмен культурного наследия сообщил, что Братское кладбище оккупированного Азербайджаном Степанакерта подверглось очередному вандализму именно в канун мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этой связи Омбудсмен обратил внимание, что это кладбище является важным символом истории, в которой сыновья армянского народа, как из Армении, так и из диаспоры, сыграли значительную роль в борьбе с фашизмом.  

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