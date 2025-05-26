Понедельник, 26 Мая 2025 14:49

АрмИнфо. 26 мая спикер Национального Собрания РА Ален Симонян принял находящегося в Ереване с официальным визитом председателя Жогорку Кенеш (парламента) Кыргызской Республики Нурланбека Тургунбек уулу.

Как передает пресс-служба НС РА, в ходе личной встречи Ален Симонян выразил признательность своему киргизскому коллеге за принятия приглашения посетить Армению.

Нурланбек Тургунбек улу, в свою очередь, поблагодарил спикера НС РА за теплый прием, отметив, что он впечатлен визитом в Армению.

После личной беседы состоялась расширенная встреча делегаций, в ходе которой обсуждались различные вопросы двусторонней повестки дня. Особое внимание уделялось межпарламентскому сотрудничеству, а также активизации связей между группами дружбы, действующими в парламентах двух стран.

Ален Симонян коснулся уже готового проекта мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, отметив, что армянская сторона готова его подписать.

В ответ глава киргизского парламента отметил, что Бишкек готов предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку.

В контексте активизации экономических связей между двумя странами спикер НС РА особо подчеркнул важность проекта "Перекресток мира".

В завершение встречи председатели парламентов двух стран подписали меморандум "О сотрудничестве между Национальным Собранием РА и Жогорку Кенешем КР", который предусматривает активизацию взаимодействия между группами дружбы, комиссиями и аппаратами парламентов двух стран.