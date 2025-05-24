Суббота, 24 Мая 2025 15:54

АрмИнфо. Мэрия Еревана обжалует постановление Административного суда о признании недействительными некоторых положений решения столичного муниципалитета о повышении местных пошлин, установленных для <красных линий>. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян.

Отметим, что административный суд Еревана 23 мая постановил, что столичная мэрия никоим образом не доказала, что повышение платы связано с улучшением качества оказываемых услуг. Более того, как передает исследовательский ресурс Hetq, суд счел неправомерным то, что муниципалитет обусловил свое решение намерением разгрузить дороги.