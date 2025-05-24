Суббота, 24 Мая 2025 15:29

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 компания “Конверс банк”, гостиница “Эребуни”, ООО “Армсвис банк сеньор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 7, 8 на улице Каджазнуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); основное здание “Матенадарана” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Канакер- Зейтун Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 51-53 на пр. Баграмяна, школа N172; частные дома 1-42 на улице Чолакяна, 11-60 на улице А. Тиграняна, 1-55 на улице В. Папазяна;

административный округ Аван Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 55/9-188/17 и частные дома 49/2-127/7 на улице Ц. Ахбюра;

административный округ Давташен Еревана:

10։00-16։00 частично улица А. Микояна;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 частично улица Тычины;

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 жилой дом 53/33 на пр. Аршакунца, жилой дом 35 на улице Г. Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 43, 47, 47/2 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 улица Ломоносова, жилые дома 19, 21, 25, 27 на улице Ростовяна, проспект Азатамартикнери, частные дома на улице Крылова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), переулок С. Давти, улица Крылова, частныедома на улице Торомоняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Шеник; села Аршалуйс, Айгек, Баграмян;

в Араратской области:

10:00 -12:00 села Аревабуйр, Джраовит; частично села Айнтап, Нор Харберд, Нор Кюри, Мармарашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-11:30 и 10:00-14։30 частично село Бурастан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00 -13։00 села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, поселок Веди Гину Горцаран; станции операторов “Вива Армения”, “Тим Телеком”, “Юком”, абонент (не являющийся жильцом) “Телестанция”;

10։00-16։00 частично кварталы 2, 10, “Каяран”, абоненты (не являющиеся жильцами) “Масис Тобако”, “Акватехавтоматика”, воинская часть в городе Масис; села Сипаник, Норабац, Саят-Нова, частично села Низами, Дарбник, Зорак, Даракерт, станция оператора “Вива Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ранчпар; села Ранчпар, Аракс и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:30-15։30 частично село Димитров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично улицы Таманцинери, Мшецу, Камо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор; частично село Малишка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-13:30 частично квартал “Моз” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Вайк;

14:00-16:00 частично село Акунк; станция “Внасазерцман”, частично улицы Сарворнери, Маштоца, квартал ‘Дзахапня”, частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

в Котайкской области:

10։30-16։30 частично город Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Нор”, ООО “Помпакаян 5”, “Н. Бегларян”, “Агатес”, “Хачакап”, ‘Г. Карапетян”, ‘В. Егиазарян”, “Лилит ев Сюзи”, ‘Кристалид энд Ко”, ‘Аревакн”, воинская часть, “Арзни” ГЭС, станция компании “Вива Армения”;

10:30-16:30 села Зораван, Арагюх, Бужакан, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Алхаля”, “Арлеями фарм”, ОАО “Зораван”, “Наирян”, собственники ‘М. Геворгян”, “Г. Петросян”, “Самвел АМирханян”, “Анаит Варданян”, “К. Пилоян”, “З. Карапетян”, “М. Арутюнян”, “Г. Багдасарян”, “Д. Айрапетян”, “Ш. Казарян”, станции компаний “Вива-Армения”, “Юком”;

11:00-17:00 частично село Дзорахбюр; села Раздан, Зовк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами) на шоссе Арай; село Гарни и улицы 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14, 26, 24 села Ариндж; улицы Дзагаванк, Маштоца, Мнацаканян, Айк Гаспаряна, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами); автостанция “Юсисаин”, а также прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами), частично “Ариндж Молл”;

в Гегаркуникской области:

09:30-11:00 переулки 1, 3, 4 на 1-ой улице села Мец Масрик;

11:00-16:30 населенные пункты Еранос, Геговит, Варденик полностью и прилегающие все абоненты (не являющиеся жильцами); населенные пункты Мадина, Лернакерт полностью; частично населенный пункт Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 насленные пункты Еранос, Геговит, Варденик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); населенные пункты Мадина, Лернакерт полностью; частично населенный пункт Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։00-16։50 улицы 1, 8 села Мец Масрик; 1-ый переулок и 10-ый переулок села Мец Масрик;

в Тавушской области:

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут;

в Лорийкой области:

10:00-11:30 и 11:00-15:00 село Дзюнашох;

11:00-14:00 села Саратовка и Новосельцево;

11:00-15:00 села Одзун и Мецаван;

11:00-17:00 села Памбак, Караберд и земельный участок Кехфала;

13։00-14։30 село Пагахбюр.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.