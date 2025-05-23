Пятница, 23 Мая 2025 22:48

АрмИнфо.В Армении 26 мая с официальным визитом прибудет министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении, в день прибытия состоится встреча главы армянского МИД Арарата Мирзояна и Жан-Ноэль Барро, после которой запланирована совместная пресс-конференция.

Кроме того, министр иностранных дел Франции и глава МИД Армении примут участие в панельной дискуссии в рамках международного форума "Ереванский диалог".