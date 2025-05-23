Пятница, 23 Мая 2025 19:24

АрмИнфо. Весной 2026 года в Армении пройдет VIII саммит Европейского политического сообщества, сообщил премьер Никол Пашинян в соцсети.

<Для меня большая честь приветствовать лидеров Европейского политического сообщества в нашей стране, и я благодарю всех лидеров за поддержку этого решения>, - написал он.

О том, что Ереван претендует на проведение у себя в следующем году саммита европейского политического сообщества, впервые озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров в среду на встрече с преподавателями и студентами РАУ в Ереване. По его словам, в ходе переговоров с армянскими коллегами российская сторона озвучила свою позицию на этот счет, учитывая, какие цели и задачи преследует это европейское политическое сообщество. Как отметил Лавров, этот формат был создан по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона с участием европейских членов ОБСЕ, кроме России и Беларуси. Одно это обстоятельство уже указывает на то, ради чего данное сообщество создавалось. <Мы дали нашу оценку данной затее, надеюсь, она понятна и будет воспринята с уважением, как мы с уважением воспринимаем действия наших партнеров и союзников в рамках СНГ и ОДКБ>, - сказал российский министр.

Европейское политическое сообщество (European Political Community, EPC) - межправительственная организация, учреждённая для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы, предложенная президентом Франции Эммануэлем Марконом в мае 2022 года. Цель проекта Макрона - предоставить платформу для координации политики всех европейских стран и способствовать политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента, в частности, в связи с энергетическим кризисом. В Европейское политическое сообщество вошли также страны не являющиеся членами ЕС, такие как Великобритания, Азербайджан, Исландия, Украина и Молдова, Турция, Грузия и Армения.