Пятница, 23 Мая 2025 17:46

АрмИнфо. Первопрестольный Святой Эчмиадзин обвинил председатель Управления мусульман Кавказа шейха-уль-ислама Аллахшукюра Пашазада в распространении дезинформации и сеянии вражды и ненависти в отношении армянского народа и Армянской церкви.

В распространенном пресс-канцелярией Первопрестольного Эчмиадзина заявлении отмечается, днями ранее заседании Совета газиев в Баку Пашазаде взяв на себя роль распространителя лжи азербайджанской пропагандистской машины, вновь с ненавистью и враждебностью обрушился на армянский народ и Армянскую церковь.

"Превзойдя самого себя в распространении лжи, Пашазаде заявил, что действующие в Армении и регионе на протяжении десятков веков армянские святыни, даже 1700- летний кафедральный собор Святого Эчмиадзина, находятся на "исторических азербайджанских землях" и что армяне якобы "присвоили" эти территории. Серию своих абсурдных заявлений Пашазаде завершает тем, что представляет Армянскую Апостольскую Церковь как угрозу странам региона.

Кажется смешным, что духовный лидер народа, получившего этноним "азербайджанец" во второй половине 1930-х годов в результате усилий советских властей по государственному строительству, пытается оспорить историчность армянского народа, чья тысячелетняя творческая жизнь и духовное и культурное наследие являются общепризнанными реалиями", - подчеркнули в Святом Эчмиадзине.

При этом в ААЦ назвали удивительным, что обвинения в адрес армянской нации в присвоении чужих ценностей выдвигает представитель страны, само название которой присвоено у другой страны (у Ирана - ред.) и народа.

"Тот же дешевый стиль работы лежит и в основе спекуляций Пашазаде о названии "Российская и Ново-Нахичеванская епархия" Армянской Апостольской церкви", - добавили в ААЦ.

В этом ключе в Армянской церкви напомнили, что поселения близ Ростова-на-Дону были названы "Новой Нахичеванью" по решению властей царской России, как выражение уважения к армянам, переселившимся на эту территорию из исторически армянской Нахичевани.

"Подобные предосудительные проявления враждебности и фальсификации, которые постоянно присутствуют в публичных заявлениях духовного лидера Азербайджана, сами по себе являются свидетельством той реальности, что сам Азербайджан, как говорит Пашазаде, представляет угрозу для соседних стран региона.

И, наконец, необходимо раз и навсегда заявить, что ложь и фальсификация никогда не могут превратиться в правду, как бы часто и восторженно они ни повторялись", - подытожили в Святом Эчмиадзине.