Пятница, 23 Мая 2025 16:46

АрмИнфо. Стали известны новые подробности беспрецедентной кражи из здания Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета (СК) Армении 590 000 долларов США, хранившихся как вещественное доказательство.

Как сообщает Пастинфо, выяснилось, что украденные деньги были единственной хранившейся в здании суммой, о которой знали все следователи управления. Причем оно хранилось в несгораемом сейфе на шестом этаже здания месяцами. Сумма не была перечислена на депозитный счет СК даже после первой попытки кражи.

Как сообщают источники издания, первая попытка кражи была зафиксирована еще в декабре 2024 года; по факту случившегося даже было инициировано уголовное производство. Но СК, похоже, не волновало ни наличие такой крупной сумму в здании, ни факт попытки кражи, иначе были бы предприняты необходимые шаги для ее раскрытия. Однако расследования как такового не проводилось; вместо этого злоумышленники тщательно спланировали очередную кражу.

В результате, 20 мая в рабочее время, в районе 16:30, предполагаемый преступник проник в здание по поддельному пропуску следователя. Он пробыл там всю ночь. Выход лица из здания по тому же пропуску был зафиксирован 21 мая, около 08:30. То есть он оставался в здании около 16 часов, спокойно похитил деньги, а утром, когда следователи стали приходить на работу, удалился.

По данному делу задержан начальник пятого управления. Информацию подтвердил Антикоррупционный комитет и отметил, что открыто уголовное производство, один человек задержан. СК пока воздерживается от комментариев и увольнений.