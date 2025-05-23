Пятница, 23 Мая 2025 16:43

АрмИнфо. Археология становится инструментом политической манипуляции в руках Азербайджана для оправдания геноцида, этнических чисток и других зверств. Об этом, согласно новому анализу научно- аналитического фонда "Гегард", говорится в статье исследователя из университетов Потсдама и Гейдельберга Ури Розенберга, опубликованной в престижном журнале Central Asian Survey.

В частности, в статье подчеркивается, что ключевую роль в пропагандистской деятельности Азербайджана играют пещерные комплексы, расположенные на территории сел Азох и Мец Тагер Гадрутского района оккупированного Арцаха. "В последние годы правительство Азербайджана организует регулярные туры для иностранных путешественников, журналистов и других лиц, выбрав пещеру Азох в качестве одного из пунктов остановки. Там им рассказывают о "поселении древнего человека на территории Азербайджана" и "незаконных раскопках армянами", - отмечает Розенберг.

Как поясняется в статье фонда, во время раскопок, проведенных в 1960-1970-х годах в Азохской пещере, которая имеет важнейшее археологическое значение для Арцаха, была обнаружена челюсть первобытного человека. Некоторые представители азербайджанской историографии утверждают, что эта челюсть якобы принадлежит первому азербайджанцу. Вместе с тем, как отметили в фонде, помимо попыток присвоения исторического наследия, Азербайджан также обвиняет армян "в незаконных раскопках".

"В марте 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе со своей семьей посетил пещеру Азох и обвинил армянских и зарубежных археологов в "незаконных раскопках", заявив, что "армяне нанесли ущерб историческому наследию" и отныне "только азербайджанские ученые и приглашенные ими иностранные коллеги будут проводить здесь исследования", - напоминается в статье.

Розенберга также рассказал, что в ходе своей научной деятельности в музее азербайджанского города Гобустана недалеко от Баку, к своему большому удивлению узнал, что человека, который сделал гравюру в пещере 17 тысяч лет назад, в Азербайджане считают азербайджанцем.

"Азербайджанцы используют археологические находки Гобустана, чтобы доказать свою принадлежность к региону и утверждать, что они являются коренными жителями, в том числе Нагорного Карабаха, и что армяне пришли сюда намного позже", - поясняет Розенберг.

В этой связи фонд "Гегард" также напомнил о заявлении директора Института археологии и антропологии Национальной Академии Наук Азербайджана Фархад Гулиева о предстоящих археологических исследованиях в Арцахе. Как отметили в фонде, Гулиев заявил, что вскоре на оккупированных территориях начнут работать международные археологические экспедиции. В связи с этим в фонде "Гегард" обратили внимание, что эти направления археологических работ отражают политику Азербайджана по переписыванию истории и созданию нового прошлого, корни которой уходят в 1930-ые годы.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.