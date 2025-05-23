Пятница, 23 Мая 2025 15:34

АрмИнфо. Армянская сторона прорабатывает инициативу "Перекресток мира", стремясь встроить свою территорию, свои логистические возможности, в общеконтинентальные большие процессы, однако он может быть воплощен в жизнь лишь при заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом 23 мая в ходе выступления на посольской конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"И если говорить об этом, то мы за то, чтобы все инфраструктурные проекты развивались. Чтобы, как говорят наши китайские партнеры, тысяча роз расцветали. Но, для того, чтобы "Перекресток мира" реализовать на практике, нужно подписать мирный договор Армении с Азербайджаном", - отметил Лавров, добавив, что в Москве искренне желают этого.

В этом контексте российский дипломат отметил, что этот вопрос обсуждал 21 мая в Ереване и с премьер-министром Армении, и с президентом Армении. "Я слышал, договор стал возможным благодаря нескольким трехсторонним саммитам Россия-Азербайджан- Армения и мы готовы и далее оказывать содействие, если обе стороны в этом заинтересованы", - сказал дипломат.

Лавров также выразил убеждение, что есть необходимость и нормализации армяно- турецких отношений. По его словам, преодоление конфликтов, разблокирование в результате этих конфликтов введенных запретов на транспортные и экономические связи, конечно же, существенно будет повышать конкурентоспособности и этой части континента и всего Евразийского континента.

В этом ключе Лавров отметил, что большое Евразийское партнерство, в представлении Москвы, стало бы серьезным материальным фундаментом для работы по формированию евразийской архитектуры безопасности.