|Преступник, похитивший из здания Следкома Армении около $600 тыс, всю ночь провел в СК и только утром спокойно ушел
|Фонд "Гегард": Азербайджан использует археологию в политических целях для оправдания геноцида и этнических чисток
|Президент Армении принял главу Управления сейсмологии Китая
|Россия заинтересована в сохранении властей Республики Арцах в изгнании - "Грапарак"
|Вице-спикер НС: Армения подтверждает свою поддержку Индии в вопросе Джамму и Кашмира
|Лавров: Реализация инициативы "Перекресток мира" станет возможна лишь при заключении мирного договора между Ереваном и Баку
|Арцахцы стали чаще обращаться за гражданством Армении - замглавы МВД
|В этом году фестиваль <Перекрестки> стартует в Армении 27 мая
|Полиция Армении уже изъяла 109 транспортных средств участников мероприятия "Последний звонок"
|Дашнакцакан обсудил с министром обороны Ливана текущую ситуацию в стране и имеющиеся вызовы
|Летом 2025 года Армения и ФАР проведут консультации по пересмотру рамок стратегического сотрудничества
|Парламент Арцаха на внеочередном заседании избрал нового председателя
|В Армении запущена программа поддержки ММБ арцахцев
|Кавелашвили: Грузия одна из сторон, заинтересованных в прекращении конфликта между Арменией и Азербайджаном
|Константинопольский Патриарх ААЦ в июне посетит США
|Улица Арин-Берд в Ереване будет капитально отремонтирована - глава района Эребуни
|Музеи Армении изучат опыт США в сфере управления культурными учреждениями
|Напряженная ситуация сложилась в столичном районе под названием "ТЭЦИ круг"
|Тагуи Товмасян: Комиссия по предотвращению коррупции инициировала производство по факту нарушения правил поведения Пашиняном
|Татоян: боязливая позиция властей РА лишь способствует реализации Азербайджаном программы по захвату Армении
|Сегодня в школах Армении прозвучит "Последний звонок"
|ANCA осуждает попытки Азербайджана заставить замолчать правозащитную организацию ООН, выступающую в защиту армян Арцаха
|По делу о краже почти $600 тысяч из здания СК Армении есть задержанный
|В Париже в часть Азнавура появилось Бельведер Богемы
|В МИД Армении отреагировали на убийство израильских дипломатов в США
|Генсек Еврослужбы обсудила с помощником Алиева армяно-азербайджанскую нормализацию
|На заседании СНБ Турции обсуждалась армяно-азербайджанская нормализация
|Приехать в Армению никогда не поздно: Организация AVC и фонд "Возвращение в Армению" содействуют репатриации пенсионеров
|Тигран Акопян: Законодательное поле сферы теле- и радиовещания позволяет превратить Армению в арену информационных войн
|Яна Захарова: Творю - значит живу и борюсь
|Мане Тандилян: Армянский пленный Виген Эулжекджян, удерживаемый в Баку, госпитализирован
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Начальник Генштаба Армении находится на Кипре
|Общественный совет Минсоцтруда Армении обсудил результаты жилищной поддержки в приграничье
|СК: По факту массовых беспорядков 10 ноября 2020 года задержаны еще 9 человек
|Ничего нельзя решить силой: Посол Ирана о попытках азербайджано-турецкого тандема заполучить коридор через Сюник Армении
|Иран вновь выступил за разблокировку связей на Южном Кавказе при уважении суверенитета государств
|Глава Арцахской епархии назвал два ключевых условия для возвращения армян в Арцах
|В Ереване отреагировали на территориальные претензии Алиева к Армении
|Правительство Армении посчитало <нецелесообразным> проект о криминализации отрицания Геноцида армян
|Волонтеры 30-й группы Корпуса Мира в Армении приняли присягу
|Генсек МИД Греции посетит Армению
|Минокружающей среды Армении обещает обязать строителей и владельцев рудников использовать оборудования для пылеподавления
|Премьер-министр Армении ушел в краткосрочный отпуск
|В Армении повысят призывной возраст и предложат легальную схему <откупа> от армии
|Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ
|В Армении приватизируют центр лечебных соляных пещер
|Замминистра здравоохранения: В долгосрочной перспективе реагирование на растущие проблемы с психическим здоровьем остается одним из самых недооцененных последствий военного конфликта
|Армения присоединится к Альянсу по сохранению крупных кошачьих
|Армения присоединится к Конвенции МОТ <Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда>
|Шахвердян: Академик Андрей Сахаров поднимал вопрос о праве арцахцев на самоопределение со всех высоких трибун
|Гарегин II подчеркнул важность более активных шагов со стороны ЕС в отношении антиармянской политики Азербайджана
|Американист дал оценку заявлениям госсекретаря США касательно вероятности новой войны на Южном Кавказе
|Президент Армении совершил кадровые назначения в Минобороны
|Пашинян и Лавров обсудили вопросы двусторонней повестки между Арменией и Россией
|Мирзоян: Армения не подавала заявки на членство в ЕС
|Серж Саргсян: лучше сегодня предпринять попытку импичмента, чем дать нынешним властям управлять страной еще год
|Экс-президент: РПА не претендует на власть, и по этой причине не выставляет своего кандидата в премьер-министры РА
|Серж Саргсян: предъявленные мне обвинения являются правовой эквилибристикой
|Третий президент РА не стал распространяться по поводу заявлений второго президента в его адрес
|Читать больше
АрмИнфо. По состоянию на 12:00 23 мая на особо охраняемые территории в Ереване и в регионах Армении переведено 109 транспортных средств участников мероприятия "Последний звонок", 78 из которых управляли несовершеннолетние.
"Еще раз призываем родителей воздержаться от предоставления автомобилей детям. Напоминаем, что каждый инцидент будет иметь правовые последствия. Усиленный контроль на дорогах страны продолжается", - говорится в сообщении МВД РА.
|Преступник, похитивший из здания Следкома Армении около $600 тыс, всю ночь провел в СК и только утром спокойно ушел
|Фонд "Гегард": Азербайджан использует археологию в политических целях для оправдания геноцида и этнических чисток
|Президент Армении принял главу Управления сейсмологии Китая
|Россия заинтересована в сохранении властей Республики Арцах в изгнании - "Грапарак"
|Вице-спикер НС: Армения подтверждает свою поддержку Индии в вопросе Джамму и Кашмира
|Лавров: Реализация инициативы "Перекресток мира" станет возможна лишь при заключении мирного договора между Ереваном и Баку
|Арцахцы стали чаще обращаться за гражданством Армении - замглавы МВД
|В этом году фестиваль <Перекрестки> стартует в Армении 27 мая
|Полиция Армении уже изъяла 109 транспортных средств участников мероприятия "Последний звонок"
|Дашнакцакан обсудил с министром обороны Ливана текущую ситуацию в стране и имеющиеся вызовы
|Летом 2025 года Армения и ФАР проведут консультации по пересмотру рамок стратегического сотрудничества
|Парламент Арцаха на внеочередном заседании избрал нового председателя
|В Армении запущена программа поддержки ММБ арцахцев
|Кавелашвили: Грузия одна из сторон, заинтересованных в прекращении конфликта между Арменией и Азербайджаном
|Константинопольский Патриарх ААЦ в июне посетит США
|Улица Арин-Берд в Ереване будет капитально отремонтирована - глава района Эребуни
|Музеи Армении изучат опыт США в сфере управления культурными учреждениями
|Напряженная ситуация сложилась в столичном районе под названием "ТЭЦИ круг"
|Тагуи Товмасян: Комиссия по предотвращению коррупции инициировала производство по факту нарушения правил поведения Пашиняном
|Татоян: боязливая позиция властей РА лишь способствует реализации Азербайджаном программы по захвату Армении
|Сегодня в школах Армении прозвучит "Последний звонок"
|ANCA осуждает попытки Азербайджана заставить замолчать правозащитную организацию ООН, выступающую в защиту армян Арцаха
|По делу о краже почти $600 тысяч из здания СК Армении есть задержанный
|В Париже в часть Азнавура появилось Бельведер Богемы
|В МИД Армении отреагировали на убийство израильских дипломатов в США
|Генсек Еврослужбы обсудила с помощником Алиева армяно-азербайджанскую нормализацию
|На заседании СНБ Турции обсуждалась армяно-азербайджанская нормализация
|Приехать в Армению никогда не поздно: Организация AVC и фонд "Возвращение в Армению" содействуют репатриации пенсионеров
|Тигран Акопян: Законодательное поле сферы теле- и радиовещания позволяет превратить Армению в арену информационных войн
|Яна Захарова: Творю - значит живу и борюсь
|Мане Тандилян: Армянский пленный Виген Эулжекджян, удерживаемый в Баку, госпитализирован
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Начальник Генштаба Армении находится на Кипре
|Общественный совет Минсоцтруда Армении обсудил результаты жилищной поддержки в приграничье
|СК: По факту массовых беспорядков 10 ноября 2020 года задержаны еще 9 человек
|Ничего нельзя решить силой: Посол Ирана о попытках азербайджано-турецкого тандема заполучить коридор через Сюник Армении
|Иран вновь выступил за разблокировку связей на Южном Кавказе при уважении суверенитета государств
|Глава Арцахской епархии назвал два ключевых условия для возвращения армян в Арцах
|В Ереване отреагировали на территориальные претензии Алиева к Армении
|Правительство Армении посчитало <нецелесообразным> проект о криминализации отрицания Геноцида армян
|Волонтеры 30-й группы Корпуса Мира в Армении приняли присягу
|Генсек МИД Греции посетит Армению
|Минокружающей среды Армении обещает обязать строителей и владельцев рудников использовать оборудования для пылеподавления
|Премьер-министр Армении ушел в краткосрочный отпуск
|В Армении повысят призывной возраст и предложат легальную схему <откупа> от армии
|Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ
|В Армении приватизируют центр лечебных соляных пещер
|Замминистра здравоохранения: В долгосрочной перспективе реагирование на растущие проблемы с психическим здоровьем остается одним из самых недооцененных последствий военного конфликта
|Армения присоединится к Альянсу по сохранению крупных кошачьих
|Армения присоединится к Конвенции МОТ <Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда>
|Шахвердян: Академик Андрей Сахаров поднимал вопрос о праве арцахцев на самоопределение со всех высоких трибун
|Гарегин II подчеркнул важность более активных шагов со стороны ЕС в отношении антиармянской политики Азербайджана
|Американист дал оценку заявлениям госсекретаря США касательно вероятности новой войны на Южном Кавказе
|Президент Армении совершил кадровые назначения в Минобороны
|Пашинян и Лавров обсудили вопросы двусторонней повестки между Арменией и Россией
|Мирзоян: Армения не подавала заявки на членство в ЕС
|Серж Саргсян: лучше сегодня предпринять попытку импичмента, чем дать нынешним властям управлять страной еще год
|Экс-президент: РПА не претендует на власть, и по этой причине не выставляет своего кандидата в премьер-министры РА
|Серж Саргсян: предъявленные мне обвинения являются правовой эквилибристикой
|Третий президент РА не стал распространяться по поводу заявлений второго президента в его адрес
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
|Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
|Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
|Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
|Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
|Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником Тер-Петросяна
|Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>
|Пашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашения
|Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по "мирному договору"
|Чтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности Азербайджана
|Экс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляции
|Находящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовку