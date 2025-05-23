Пятница, 23 Мая 2025 14:12

АрмИнфо. По состоянию на 12:00 23 мая на особо охраняемые территории в Ереване и в регионах Армении переведено 109 транспортных средств участников мероприятия "Последний звонок", 78 из которых управляли несовершеннолетние.

"Еще раз призываем родителей воздержаться от предоставления автомобилей детям. Напоминаем, что каждый инцидент будет иметь правовые последствия. Усиленный контроль на дорогах страны продолжается", - говорится в сообщении МВД РА.