Пятница, 23 Мая 2025 14:11

АрмИнфо. Член Бюро АРФ "Дашнакцутюн", депутат Акоп Баградуни встретился с министром обороны Ливана Мишелем Манасой в штаб-квартире министерства в Ярзе.

Как сообщает пресс-служба АРФД, Баградуни обсудил с Манасой общую ситуацию в стране, продолжающуюся израильскую агрессию и роль ливанской армии в этом отношении. Он высоко оценил решимость армии вмешаться в проблемы, с которыми сталкивается страна. Темой обсуждения стала ситуация в Сирии и ее влияние на местные и региональные события.