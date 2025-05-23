Пятница, 23 Мая 2025 13:48

АрмИнфо. Парламент Арцаха на внеочередном заседании избрал нового председателя. Вместо находящегося в бакинской тюрьме Давида Ишханяна, арцахский парламент возглавит Ашот Даниелян. Об этом сообщила депутат НС Арцаха Метаксе Акопян.

По ее словам, Ашот Даниелян, представляющий фракцию "Свободная родина-ОГА" был избран единогласно спикером парламента на прошедшем 21 мая заседании. В нем участвовали 28 депутатов.

Как сообщила Акопян, 21 мая истек срок полномочий президента Арцаха. "По Конституции Арцаха его полномочия до избрания нового президента передаются председателю парламента. Так как действующий спикер НС Давид Ишханян находится в азербайджанском плену, возникла необходимость срочного избрания нового спикера, отметила депутат в беседе Armenia Today

При этом, согласно конституции Арцаха, если по каким-либо причинам заседание нового состава парламента не проводится, то действующий состав НС продолжает работу до первой сессии парламента нового созыва. Акопян пояснила, что еще одном фактором, приведшим к избранию нового главы НС, было то, что Ишханян из-за пребывания плену не мог выполнять свои обязанности. "В результате и парламент Арцаха в качестве легитимного органа не может осуществлять свою деятельность, проводить заседания", - добавила она. Депутат назвала выборы спикера "жизненной необходимостью". Она отметила, что новый спикер сможет поднимать проблемы народа Арцаха, пытаться найти их решения, а также предпринимать шаги по возвращению арцахцев в Арцах.