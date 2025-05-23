Пятница, 23 Мая 2025 13:39

АрмИнфо. В Армении стартовала программа "Картографирование, информирование и развитие потенциала микро- и малого бизнеса (ММБ) насильственно перемещенных арцахцев". Об этом сообщает Общественная организация "Союз защиты интересов и прав народа Арцаха (Союз Арцаха).

Согласно инициаторам, программа направлена на укрепление экономической устойчивости и стимулирование роста предприятий, на содействие созданию новых партнерств и деловых связей, а также на развитие управленческих навыков с учетом потребностей участников. В рамках программы предусмотрено проведение обучающих тренингов и бизнес-консультаций, а также предоставление материальной поддержки для наиболее успешных участников. Программа продлится с мая 2025 года по январь 2026 года.

"Полный пакет поддержки получат только 30 отобранных участников. Остальные, включенные в базу данных, будут регулярно получать информацию о возможностях поддержки и развития", - отмечается в сообщении.

Согласно источнику, участие в программе могут принять насильственно перемещенные арцахцы, которые в настоящее время занимаются предпринимательской деятельностью в Армении, имеют до 20 сотрудников и чей среднемесячный оборот не превышает 12,5 млн драм ($32,3 тыс. - ред.). Заявки на участие принимаются до 8 июня.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.