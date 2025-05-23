Пятница, 23 Мая 2025 13:37

АрмИнфо. Грузия одна из сторон, заинтересованных в прекращении конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщают местные СМИ, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью телеканалу "Имеди".

В этом ключе грузинский президент выразил благодарность Еревану и Баку за готовность примирения. Он добавил, что мир и стабильность имеют большое значение для региона, и создают возможности для всех трех стран.

"В этом контексте не бывает дня, чтобы одно из больших государств не говорила об этом регионе. Мы выразили свою позицию, что этот регион будет привлекателен для всех", - заключил Кавелашвили.