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 Пятница, 23 Мая 2025 13:02
Александр Аванесов

Константинопольский Патриарх ААЦ в июне посетит США

Константинопольский Патриарх ААЦ в июне посетит США

АрмИнфо.  Константинопольский Патриарх Армянской Апостольской церкви, архиепископ Саак Машалян в июне посетит США. Об этом сообщает издание Ermenihaber.

Ожидается, что визит продлится неделю, в течение которой Машалян встретится с представителями армянской общины Нью-Йорка, Нью-Джерси, Лос-Анджелеса и Бостона.

29 июня Машалян в соборе Св. Вардана в Нью-Йорке проведет встречу с духовным лидером Восточного региона США Месропом Барсамяном. В рамках визита Машалян также посетит здание ООН.  

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