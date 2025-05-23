Пятница, 23 Мая 2025 13:02

АрмИнфо. Константинопольский Патриарх Армянской Апостольской церкви, архиепископ Саак Машалян в июне посетит США. Об этом сообщает издание Ermenihaber.

Ожидается, что визит продлится неделю, в течение которой Машалян встретится с представителями армянской общины Нью-Йорка, Нью-Джерси, Лос-Анджелеса и Бостона.

29 июня Машалян в соборе Св. Вардана в Нью-Йорке проведет встречу с духовным лидером Восточного региона США Месропом Барсамяном. В рамках визита Машалян также посетит здание ООН.