Пятница, 23 Мая 2025 12:15

АрмИнфо. Напряженная ситуация сложилась в столичном районе под названием "ТЭЦИ круг". Местные жители перекрыли дорогу, требуя встречи с должностными лицами мэрии Еревана.

Один из участников акции отметил, что жители требуют срочных шагов со стороны столичного муниципалитета по ремонту улицы Арин - Берд, проезд по которой стал практически невозможным. "Мы хотели бы встретиться с представителями мэрии, чтобы узнать хотя бы о сроках восстановления этой улицы. В ходе предыдущей встречи нам пообещали, что вопрос решиться в самое ближайшее время, однако до сих пор ничего не сделано", - сказал один из протестующих офицеру Патрульной службы, представители которой прибыли к месту проведения акции.

Участники акции требуют встречи с высоким должностным лицом мэрии Еревана, способным принимать решения.