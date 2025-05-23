Пятница, 23 Мая 2025 12:13

АрмИнфо. Комиссия по предотвращению коррупции возбудила производство в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна по факту очевидного нарушения норм поведения должностным лицом. Об этом на своей странице в Фейсбук написала беспартийный депутат Тагуи Товмасян, ссылаясь на ответ Комиссии на ее запрос о возбуждении производства в отношении Пашиняна в связи с угрозами и высказываниями, озвученными им в адрес оппозиционеров с трибуны парламента.

Как отметила Товмасян, из Комиссии ей сообщили, что производство о нарушении кодекса поведения было возбуждено еще 15 мая 2025 года на основании публикаций в средствах массовой информации, освещающих инцидент. В центре внимания Комиссии, по ее словам, оказались несколько высказываний Пашиняна в адрес оппозиционных депутатов, включая "амбал", "Сядь на место, не действуй мне на нервы" в ответ на заявления депутата от фракции "Армения" Анны Григорян, а также угроза отправить оппозиционных депутатов "в подвалы СНБ".

Депутат в этой связи подчеркнула, что такое поведение премьер-министра подрывает общественное доверие к власти и усугубляет риски институционального распада, а также разрушает уважение - основополагающий элемент между гражданином и государством.

"Каждый чиновник, несущий высокую общественную ответственность, должен осознавать, что его поведение и речь не могут быть неограниченными. Они должны оставаться в рамках закона и морали. Поведение армянского премьера является манипуляцией властью с целью унижения оппонентов и подавления демократического дискурса", - заявила Товмасян.

Кроме того, депутат обратила внимание, что ни один закон не позволяет должностному лицу, даже премьер-министру, выходить за пределы своей ответственности, ссылаясь на свои "нервы" или "эмоции". "Надеюсь, что это станет юридическим прецедентом. И разбирательство в Комиссии не будет формальным, а станет свидетельством того, что даже внутри государства конституционные институты реагируют на проявления недопустимого поведения властей", - добавила Товмасян.

В этой связи депутат также призвала Комиссию к проведению публичного, открытого и прозрачного расследования с надлежащей профессиональной оценкой. "Премьер- министр не может продолжать вести себя как человек, стоящий выше закона. Государственная честь начинается со слова, а авторитет государства зависит от поведения", - резюмировала депутат.

Напомним, что вопрос оппозиционного депутата от фракции "Армения" Анны Григорян о публикациях в СМИ касательно коррупции в стране в парламенте в ходе правительственного часа вывел Пашинян из себя. Он начал кричать и угрожать оппозиционерам, заявив, что "их давно следовало выдворить из страны или бросить в подвалы СНБ".