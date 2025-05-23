Пятница, 23 Мая 2025 11:18

АрмИнфо. По случаю дня рождения Шарля Азнавура на Монмартре открылось Бельведер Богемы (Belvedere de la Boheme) - новое общественное пространство, посвященное чествованию творчества одного из самых знаковых музыкальных и культурных деятелей Франции. Об этом сообщает Фонд Азнавура на своей странице в Твиттер (Х)

Согласно сообщению, церемония прошла 22 мая на пересечении улиц Rue Saint-Vincent и Rue de la Bonne в 18-м округе Парижа. На ней присутствовали посол Армении во Франции Арман Хачатрян, заместители мэра Парижа Карин Роллан и Лоранс Патрис, мэр 18-го округа Парижа Эрик Лежуандр, сын Шарля Азнавура Миша Азнавур и другие приглашенные гости.

"Названный в честь одной из самых известных песен Азнавура, Belvedere de la Boheme выходит на Монмартр - культовый район, давно связанный с художниками, поэтами и мечтателями. Это пространство отдает дань уважения духу молодости, креативности и стойкости, которые Шарль Азнавур воплощал на протяжении всей своей карьеры.

Эта инициатива следует за недавним присвоением части садов Елисейских полей названия Сад Шарля Азнавура, расположенный недалеко от Ереванского сада, Эспланады Армении и статуи Комитаса - всех мест, которые свидетельствуют о глубокой привязанности Азнавура как к Франции, так и к Армении", - говорится в сообщении Фонда.

Родившийся 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских иммигрантов, Шарль Азнавур был легендарным певцом, автором песен, актером и гуманистом, чья карьера длилась более 80 лет. Помимо своего огромного вклада в музыку, он был предан многочисленным гуманитарным делам, особенно в Армении. Его творчество продолжает жить в его песнях и работе Фонда Азнавура.