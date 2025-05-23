Пятница, 23 Мая 2025 11:14

АрмИнфо. Генеральный секретарь Европейской службы внешних связей (EEAS) Белен Мартинес Карбонелл обсудила с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевем армяно-азербайджанскую нормализацию. Об этом Карбонелл сообщила на своей странице в Твиттер (Х).

"Рада приветствовать cоветника gрезидента Азербайджана Хикмета Гаджиева в EEAS. Мы обсудили отношения между ЕС и Азербайджаном, поддержку ЕС процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и региональные события. ЕС по-прежнему привержен миру и процветанию в регионе", - отметила еврочиновник.