Четверг, 22 Мая 2025 18:21

АрмИнфо. В Венеции в этом году пройдет международная выставка BORDERS ART FAIR 2025, которая соберет на одной площадке художников, искусствоведов, коллекционеров и представителей галерей со всего мира. В ходе выставки участникам представиться возможность изучить новые тенденции в современном искусстве и презентовать свои инновационные работы.

Армению на этой выставке представит Яна Захарова - концептуальный художник и дизайнер с более чем пятнадцатилетним опытом работы в области визуального искусства, бренд-дизайна и креативного руководства. В беседе с корреспондентом АрмИнфо, она рассказала, что в рамках выставки экспонирует свою работу <Красный корабль в синем море>.

Примечательно, что последняя была создана буквально за неделю. <Каждый раз когда я начинаю работать, не важно на компьютере, или на холсте, все происходит по наитию, все самое прекрасное происходит на уровне интуиции и конечно эстетической насмотренности>, - поделилась художница. Сама идея создания полотна исходила, в первую очередь, из любви к морю, воодушевления творчеством великого мариниста Ивана Айвазовского. <Каждый раз, смотря на его картины, теряешься в этом неизведанном нарисованном море. Меня вдохновляло его желание донести силу и спокойствие водной стихии>, - рассказала Захарова.

Выбранный же красный цвет корабля ассоциируется у художницы с цветом победы. <Я олицетворяла корабль с надеждой и победой над самой собой. В бескрайнем море, как и в жизни всегда сложно оставаться на плаву, а тем более ощущать себя в безопасности, я хотела рассказать, о том, что порой даже в этой бесконечной стихии можно и нужно быть той опорой, той красной лодкой надежды и поддерживать людей, нуждающихся в тебе>, - поделилась она.

Отвечая на вопрос относительно роли искусства в жизни, художница отметила, что в текущих реалиях искусство помогает абстрагироваться и занять позицию <творю - значит живу и борюсь>. При этом Захарова уверена, что искусство может быть источником силы на пути самопознания. <Творить нужно, не разрушая традиции, а трансформируя их. В целом, искусство нужно чувствовать, а не понимать>, - резюмировала она.

Примечательно, что свой творческий путь в мире дизайна Яна Захарова начала в 2008 году, работая в анимационной студии под руководством Роберта Саакянца. Затем последовала работа в проекте Артёма Ерканяна <Об армянах - для армян>, где занимала пост дизайнера журнала. Уже в 2020 году Захарова заняла первое место в национальном конкурсе на создание бренда для инициативы <Посадка 10 миллионов деревьев> - проекта государственного масштаба. Участвовала в выставках и кураторских проектах, таких как Ереванская принт-биеннале (2023), Салон Союза художников Армении (2008, 2009), создала концептуальное перформанс <Выше своего сознания> (2021) в коллаборации с французским художником армянского происхождения Наири Григоряном, далее было участие в коллективной выставке в Барселоне (2023) и др.

Отметим, что BORDERS ART FAIR 2025 пройдет в Венеции с 26 июня по 10 июля 2025 года в Палаццо Альбрицци-Капелло. Выставка примечательна разнообразием выставочных программ, начиная от живописи и скульптуры, заканчивая инсталляцией и цифровым искусством. Цель мероприятия - стимулировать диалог между различными культурами через искусство, поддерживать развитие молодых талантов и способствовать популяризации современного искусства на международной арене.