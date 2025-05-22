Четверг, 22 Мая 2025 17:51

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 16, 16а на улице Исаакяна, жилые дома 10, 11 на переулке Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); компании “Конверсбанк”, “АрмсвисБанк”, гостиница “Эребуни”, ООО ‘Сеньор”, жилые дома 5, 7, 8 на улице Каджазнуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), основное здание ‘Матенадарана” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Аван Еревана:

10։00-16։00 частично квартал “Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 частично улицы Мара, Микояна, частично проспект Гая, жилые дома 3, 3/1 на улице Бадала Мурадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилой дом 62 на улице Гюрджяна, школа N163, ООО “Хин Тагер”, “Манук-63”, ЗАО ‘Тим Телеком”, частные дома на улице Гюрджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве; частично квартал “Туманян”, ООО “Премиум Констракшн”, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 21/13, 21/14, 21/15, 21/20 на улице Ленинградяна;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 улицы Ахтанака 5, 6, 8; поликлиника N19, частично улицы Тычины, Андраника, Амараноцаин;

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 19, 19а на улице Г. Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 9, 9а на улице Г. Нжде, жилой дом 28а на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Зартонк;

в Араратской области:

10։00-11։00 села Сисаван, Нор Ухи, Гиневет, поселок “Веду Гину Горцаран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-11։30 частично село Бурастан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 частично села Норабац, Мармарашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично улицы Шаумяна, Алавердян в городе Вайк; частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Чива и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։30-15։30 частично село Димитров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:00-16:00 жилые дома 36, 46 в 10-ом квартале, квартал “Котеджнер”, ресторан ‘Генац” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван; села Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 села Атис, Зовашен; квартал “Багреванд” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

10:30-15:00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний “Юком”, “Вива Армения”, ‘Тим Телеком”;

11:00-14:00 села Шоржа, Джил, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); воинская часть;

11:00-16:30 населенные пункты Еранос, Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); населенные пункты Мадина, Лернакерт; частично населенный пункт Н. Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։30-16։50 села Лчаван, Макенис, Ахпрадзор, станции компаний “Юком”, “Вива-Армения”, “Тим Телеком”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-14:00 село Беркабер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан.

в Лорийской области:

10:00-11:30 5-ый квартал, улица Джаукяна в городе Ташир;

11:00-14:00 села Саратовка, Новосельцево;

11:00-15:00 частично село Одзун; села Данушаван и Ардви;

12:00-13:30 3-ая улица села Медовка;

в Сюникской области:

12:30-14:00 село Ангегакот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.