Четверг, 22 Мая 2025 17:52

АрмИнфо.Армянский пленный Виген Эулжекджян, объявивший голодовку в бакинской тюрьме госпитализирован. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила лидер партии "Страна для жизни" Мане Тандилян.

"Виген Эулжекджян доставлен в больницу и находится в палате. А власти Армении заняты приготовлением кофе для Алиева", - написала Тандилян.

Напомним, что Виген Эулджекчян родом из Ливана и имеет двойное гражданство Армении и Ливана. Он оказался в азербайджанском плену 10 ноября 2020 года. После соглашения о прекращении огня с супругой отправился в Арцах, чтобы забрать вещи и был захвачен в плен. В июне 2021 года военный суд в Баку приговорил Вигена Эулджекчяна, захваченного в ноябре 2020 года в плен азербайджанскими военными, к 20 годам лишения свободы по статьям "наемничество", "терроризм", "незаконное пересечение государственной границы Азербайджана". Его супруга была вызволена из плена благодаря усилия спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.