Четверг, 22 Мая 2025 17:48

АрмИнфо. Делегация во главе с первым заместителем министра обороны РА, начальником ГШ ВС, генерал-лейтенантом Эдвардом Асряном, находится с официальным визитом на Кипре.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, визит проходит по приглашению начальника Генерального штаба Национальной гвардии Кипра, генерал-лейтенанта Георгиоса Цицикостаса.

После церемонии встречи Асрян и Цицикостас обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества Армения-Кипр в сфере обороны.