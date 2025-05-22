Четверг, 22 Мая 2025 17:26

АрмИнфо. Под председательством министра труда и социальных вопросов Армении Нарека Мкртчяна прошло заседание Общественного совета при Министерстве, на котором обсуждались результаты программы государственной поддержки жилищного строительства в приграничных населенных пунктах.

Как сообщили в пресс-службе Минсоцтруда Армении, в ходе встречи министр отметил важность вовлечения представителей партнерских общественных организаций в реализацию реформ и программ в сфере социальной защиты.

В свою очередь замглавы Минсоцтруда Давид Хачатрян представил членам совета результаты программы жилищного обеспечения. Он подробно описал сделки, проведенные в различных населенных пунктах, а также привел данные о хронологии и сопоставимости населения с количеством сделок. Кроме того, замминистра рассказал о совокупном возрасте супругов в семьях-бенефициарах, предоставил информацию о ходе строительных работ, выделенных финансовых средствах и других сопутствующих вопросах.

Напомним, что в июне 2022 года правительство утвердило программу государственной поддержки обеспечения доступности жилья для семей в приграничных населенных пунктах Республики Армения на 2022-2024 годы. Позже исполнительная власть продлила госпрограмму по обеспечению доступным жильем семей в приграничных населенных пунктах Армении еще на год, до 31 декабря 2025 года.

Заметим, что ранее лидер партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян сообщал, что население приграничных областей Армении - Сюника, Гегаркуника и Тавуша, за последние семь лет уменьшилось на 41 500 человек. Он отметил, что это наиболее очевидная оценка государственной политики в области безопасности и социально­экономической политики.