Четверг, 22 Мая 2025 16:55

АрмИнфо. По факту массовых беспорядков, произошедших в Ереване 10 ноября 2020 года, задержано еще 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

В ходе предварительного расследования, благодаря активному и тесному взаимодействию Службы национальной безопасности и Следственного комитета, а также совместно проведенным мероприятиям и процессуальным действиям, было установлено установлены личности еще 9 лиц, принимавших участие в массовых беспорядках 10 ноября 2020 года. Были получены фактические данные о том, что 10 ноября 2020 года после публикации в средствах массовой информации сообщения о достижении соглашения между Республикой Армения, Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о прекращении войны, указанные лица в составе группы с многочисленными другими лицами, собравшимися у здания правительства РА, силой преодолели полицейское заграждение, разбили стекло входной двери и прилегающих к ним окон, открыли входную дверь и проникли в здание кабмина , где продолжили совершать массовые беспорядки. В частности, указанные лица, как по отдельности, так и совместно друг с другом, пинками и ударами ног выбили ряд дверей здания правительства РА, нанеся ущерб имуществу здания, тем самым участвуя в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромом, уничтожением имущества, порчей и применением насилия.

На основании ходатайства следователя надзорными прокурором приняты постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 9 лиц по ч. 1 ст. 327 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Созданная следственно- оперативная группа совместно с соответствующими подразделениями Службы национальной безопасности Республики Армения провела оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были установлены и задержаны 9 лиц, в суд направлены ходатайства об избрании в их отношении меры пресечения в ареста. Проводятся комплексные мероприятия по установлению остальных участников массовых беспорядков и применению к ним мер уголовно-правового воздействия. Предварительное расследование продолжается.