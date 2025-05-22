Четверг, 22 Мая 2025 14:02

АрмИнфо. Волонтеры 30-й группы добровольцев Корпуса Мира в Армении приняли присягу, в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в Ереване.

Восемнадцать волонтеров успешно завершили 11-недельный курс обучения армянскому языку и культуре. В ближайшее время они отправятся в различные регионы Армении, где будут жить и работать в принимающих их армянских семьях, а также активно участвовать в жизни своих общин на протяжении следующих двух лет.

Временный поверенный в делах посольства США в Армении Дэвид Аллен в своей приветственной речи напомнил, что Корпус Мира был основан в 1961 году, и его основная цель заключается в том, чтобы американские волонтеры в различных странах мира продвигали идеи гуманитарной помощи и развития.

"В 1961 году более 240 000 американцев выразили желание стать волонтерами и служить за границей, способствуя распространению правильного восприятия Америки в разных уголках мира, а также формируя более адекватное понимание других стран среди американцев",

- отметил он.

Аллен также напомнил, что из числа этих волонтеров около 1000 служили в Армении, и первая группа прибыла в страну в 1992 году. "Сегодня эту волонтерскую традицию в Армении продолжат еще 18 новых участников, которые последние недели посвятили изучению армянского языка и углублению своих знаний о культуре этой страны. Они установили новые связи и, как мне кажется, достигли значительного прогресса в освоении языка. Вскоре их примут армянские общины и семьи, где они будут работать вместе с нашими коллегами, укрепляя дружбу между нашими странами", - добавил Дэвид Аллен.

В свою очередь, директор армянского офиса Корпуса Мира Уильям О'Роарк отметил, что это юбилейная церемония присяги в Армении. Он также выразил благодарность всем тем, кто поддерживает деятельность Корпуса Мира, включая правительство Армении, в лице Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС), которое 33 года назад впервые приняло первых волонтеров.

"Спасибо всем тем семьям, которые примут наших волонтеров на протяжении их пребывания в Армении. Я хочу выразить также благодарность преподавателям и директорам школ, которые будут работать вместе с нашими волонтерами и совместно приложат усилия для реализации важных шагов в области образования", - сказал он.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо один из волонтеров Корпуса Мира Николай Швебер из Лос-Анджелеса рассказал, что он отправится в Ванадзор, где будет работать в качестве преподавателя английского языка. По словам Николая, армянская культура сильно отличается от американской, отметив, что в Армении семья занимает центральное место.

"Я действительно был очень рад жить 2,5 месяца в армянской семье и провел с ними хорошее время. То, что меня заинтересовало в Армении, это ее древняя культура и история, а также то, насколько устойчива и сильна армянская нация", - поделился Николай.

Отметим, что Корпус Мира - международная гуманитарная организация США, отправляющая волонтеров, вдохновленных миром и дружбой по всему миру, в другие страны. Цель Корпуса Мира состоит в том, чтобы продвигать мир и дружбу; волонтеры работают с членами своих сообществ над приоритетными программами в области образования, здравоохранения и молодежного развития.