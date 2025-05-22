Четверг, 22 Мая 2025 11:18

АрмИнфо. Верховный Патриарх и Католикос Всех армян Гарегин II на встрече с участниками регионального семинара послов Евросоюза в Восточной Европе и Центральной Азии с обеспокоенностью коснулся проблем безопасности, с которыми сталкивается армянский народ и оккупации Арцаха.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, Католикос также затронул вопросы, связанные с защитой прав перемещенных арцахских армян и возвращения армянских пленных, все еще удерживаемых в Азербайджане, а также фактов уничтожения и присвоения армянского духовного и культурного наследия Арцаха, подчеркнув необходимость восстановления мира и стабильности в регионе.

Его Святейшество подчеркнул важность более активных шагов, предпринимаемых странами и структурами ЕС в отношении антиармянской политики Азербайджана.

Гарегин II также отметил, что послы, как в своих странах, так и в местах служения, безусловно, имели возможность общаться с армянскими общинами, знакомиться с национальными традициями и исповедуемыми ценностями армянского народа, добавив, что проведение семинара в Армении должно стать возможностью лучше узнать страну и ее многовековое наследие, а также ознакомиться с непростой ситуацией, царящей в Армении.

А глава делегации ЕС в Армении Василис Марагос предоставил общую информацию о собрании, поблагодарив Армянского Патриарха за прием, отметил важность диалога и сотрудничества с Армянской Церковью в интересах установления прочного и справедливого мира.