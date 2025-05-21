Среда, 21 Мая 2025 20:11

АрмИнфо.Вопрос о возможном сопряжении экономического сотрудничества с Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом не актуален, так как Ереван не подавал заявки на вступление в ЕС.

Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в ответ на вопрос, как Ереван планирует совмещать экономическое взаимодействие с ЕС и ЕАЭС.

"Ответ на этот вопрос очень короткий. Армения не подавала заявки на членство в Евросоюз, в этом направлении переговоров не ведется. И, следовательно, вопрос неуместен и я не могу делать какие-то суждения по этому поводу", - заключил Мирзоян.

Национальное Собрание РА на пленарном заседании 26 марта во втором и окончательном чтении приняло проект закона "О начале процесса вступления Армении в Европейский Союз". За принятие документа проголосовали 64 парламентария при 7 - против, воздержавшихся - не было. Законопроект был подписан президентом 4 апреля.

Напомним, что законопроект был разработан гражданской инициативой "Еврокве", организовавшей сбор 60 тысяч подписей граждан против необходимых 50 тысяч. Тем самым, инициатива получила право на разработку документа, который в установленном законом порядке был представлен в парламент страны. Оппозиционные фракции выступили против данной инициативы, считая, она носит декларативный характер. Оппозиционная фракция "Армения" не приняла участия в голосовании, а другая оппозиционная сила "Честь имею" проголосовала против принятия законопроекта. Сами власти ранее сегодня отмечали, что принятие документа не означает направление заявки на вступление Армении в ЕС. Он лишь станет очередным шагом на пути укрепления отношений с ЕС.