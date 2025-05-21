Среда, 21 Мая 2025 18:59

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саркисян не стал распространяться по поводу заявлений второго президента РА Роберта Кочаряна в его адрес.

"Почему я должен делать какие-то предположения относительно заявлений другого политика? Наверное, пресс- конференция Роберта Кочаряна была рассчитана на публику. В целом, я не намерен предавать гласности личные вопросы", - сказал Серж Саргсян журналистам, подтвердив, что во время его президентства были телефонные звонки от Роберта Кочаряна. Тем не менее, согласно Саргсяну, любой вопрос он может предать гласности только тогда, когда посчитает нужным.

На вопрос о заявлении Роберта Кочаряна о том, что он давно с ним не общался, третий президент ответил, что, по всей видимости, речь идет о сегодняшней ситуации, которой в 2018 году не было. "Вы следите за моими заявлениями уже 10-15 лет. Вы когда-нибудь слышали от меня фразу "под контролем"? У меня нет такого словарного запаса", - сказал Серж Саргсян.

Напомним, что на недавней пресс-конференции второй президент РА заявил, что не был согласен с рядом шагов Сержа Саргсяна. " Но поскольку было восприятие того, что мы все делаем вместе, я после президентства давал интервью, чтобы избежать такого восприятия. Например, я был против армяно-турецких протоколов и давал интервью, чтобы не было разговоров о том, что эти действия совершаются вместе. В то время я не собирался возвращаться в политику и мог бы спокойно не давать интервью. Я начал давать интервью, чтобы подчеркнуть - у меня другой подход к тем или иным вопросам>, - заявлял Кочарян.

Касаясь слухов о том, что в 2008 году кандидатом на место Сержа Саргсяна был Вардан Осканян, но он не смог передать ему власть, экс-президент сказал, что в то время в прессе действительно муссировалась и кандидатура Осканяна. " Но это была не моя кандидатура. В то время я считал, что главным вопросом для Армении является безопасность. Был вопрос Карабаха, был вопрос безопасности, и я считал, что президентом должен быть избран человек, который полноценно владеет всем этим. Серж Саргсян, который много лет проработал и в Министерстве обороны, и в органах безопасности, имел опыт карабахской войны, с точки зрения чисто рационального выбора был самым правильным решением. Но я никогда не думал, что в будущем может произойти нечто подобное"? - сказал второй президент РА.