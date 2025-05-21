Среда, 21 Мая 2025 17:59

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 6 в кв. ‘Нор Киликия” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 51-354 в кв. ‘Норагюх” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11, 13 на улице Амиряна, жилые дома 3, 3а на улице Кохбаци; жилые дома 6, 6/2 на пр. Маштоца, жилой дом 14, 18 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 6, 8 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилыедома 2, 3, 4, 6-12 на улице Хоренаци, жилые дома 7, 9 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Эребуни Еревана:

10։00-16։00 улица М. Хоренаци, частные дома на 2-ом переулке Вормнадирнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улице Вормнадирнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Аван Еревана:

11:00-17:00 жилой дом 2/1 на улице Ачаряна, ЗАО “Национальный центр лечения зависимостей”, ЗАО “Национальный центр инфекционных болезней” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 частично улицы Микояна, Мара, Галшояна, вечерняя школа N6, ясли-детский сад N112 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 13, 15, 17, 19 на улице Молдовакан, частично переулок Давид Маляна и прилегающие частнеы дома, ООО ‘Ди Джи Гейм”, ‘Камурдж”, “Панорама” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Норк Мараш Еревана:

10։00-16։00 частные дома 16, 24, 31/1, 95, 119/1 на улице А. Арменакяна, частный дом 71 на улице Амараноцаин, частные дома 243, 252, 252/4, 293/5, 287 в кв. ‘Норки АЙгинер, ООО “Арман-90”, “Норк”, компания “Норк-81”, ГНКО “Еревани Манкан Тун” (Дом ребенка), частный дом 193 на улице Норки Айгинер, МЦ “Норк Мараш” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 6, 8, 10, 12, 14, 20 на улице Шираза; жилые дома 23, 24 в Норашене и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 1, 1А, 1/2, 3 на улице Манандяна, жилой дом 15 на улице Маиси 9, жилые дома 1, 55 на улице Низами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 2, 4, 7, 20а, 20г на 2-ой улице В. Шенгавита, частные дома на 2-ом переулке Верин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)

в Армавирской области:

10:00 14:00 частично село Джанфида и село Пшатаван;

11:00-17:00 село Аршалуйс;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 квартал ‘Мухни” в городе Аштарак; села Акунк, Кармрашен, Воскетас, Егник, Шгаршик и Иринд;

в Араратской области:

10:00 11:00 село Лусарат, частично село Покр Веди и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-12։00 село Айнтап; частично село Гукасаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-11։30 частично улицы Баграмяна, Нарекаци, Чауша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10։00-13։00 частично улица Араратян в городе Арарат; частично поселок Воску корзман фабрика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Араксаван, Овташен, частично села Мхчян, Мргавет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 частично село Ехегнаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян; частично улицы С. Акобвяна, Баграмяна, нарекаци, Чауша, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх; абоненты (не являющиеся жильцами)93, 96 на улице Маркса, 105 на улице Атарбекяна, 159 на улице Мясникяна;

12:00-13:00 село Ноякерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:30-13:30 частично село Масис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։30-14։00 частично село Азатаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-15։00 частично село Нарек и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 монастырский комплекс ‘Нораванк”, села Арени, Гачик, Амагу и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-16։00 жилые дома 16-19 в 7-ом квартале, квартал “Айгестан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

10:00-16:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Уренинери, Р. Сафаряна, Галаляна, Еритасардакан, улицы 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 21 в селе Касах;

11:00-17։00 частично община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 2, 3 на улице Гами, ООО “Гах Груп”, “Нор Таг”, “С.Л.Л.-Газ”, “Леренц”, “Аиса”, воинская часть, собственники “А. Закари”, “Г. Балян”; села Зовк, Гегашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами, центр города Абовян; здание мэрии, компании “Ростелеком Армения”, ‘Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами, 6-ой, 7-ой, 8-ой микрорайоны города Абовян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абвоян;

в Гегаркуникской области:

09։30-16։00 1-5 улицы в селе Кахакн;

11։00-14։00 села Шоржа, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); населенный пункт Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр МАсрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Шикаварс”, “Вива Армения”, “Тим Телеком”, “Юком”;

в Лорийской области:

09։30-10։30 жилые дома 4, 6 на улице Хоренаци, жилой дом 43 на улице Лазян в городе Ванадзор;

11։30-12։30 город Ванадзор;

10:00-11:00 квартал “Банаван” в городе Спитак;

11:00-15:00 город Спитак; частично село Лернанцк; села Сарчапт, Привольное, Акори, Качачкут;

10։00-13։00 квартал “Ашотаберд”, улицы Раффи, Ханджяна, Мурацана, Прошяна, Матросова, Дпроцаканнери, частично улицы Г. Нжде, С. Ншан, Аревелян, Еритасардакан, Баграмян, Камо, Сундукяна в городе Степанаван; частично село Шаумян;

11:00-17:00 села Вардаблур, Обардзи, Куртан, Пушкино, Амракиц;

12։00-14։00 частично село Караберд;

10:00-11:30 и 12։00-13։30 село Лернаовит;

14։00-15։30 и 16։00-17։00 село Лернаовит;

в Тавушской области:

09։30֊13։30 села Баганис, Джуджеван, Воскеван, Коти, Барекамаван; МГЭС “Воскепар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00֊14։00 село Енокаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Ланджик, Караберд, Дзитанков в Анийском регионе; квартал “Голер” в городе Маралик;

в Сюникской области:

10:30-11:30 улицы Ширванзаде, Чаренца, Исраеля Ори, квартал “Арав-Аревмтян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

11:00-12:00 село Ангегакот;

11:45-12:45 улица Ширака в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.