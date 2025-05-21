Arminfo.info


 Среда, 21 Мая 2025 17:54
Александр Аванесов

Европейский союз велосипедистов готов поддержать развитие велосипедного спорта в  Армении

Европейский союз велосипедистов готов поддержать развитие велосипедного спорта в  Армении

АрмИнфо.  Руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян 21 мая принял президента Европейского союза велосипедистов Энрико Делла Каса и генерального секретаря Союза Аласдера Макленнана.

Как передает пресс-служба правительства, в ходе встречи обсуждалась работа, проделанная по развитию велосипедного спорта в Армении, и планы на будущее.

Араик Арутюнян выразил благодарность за поддержку развития этого вида спорта в Армении и представил шаги, предпринимаемые правительством РА в этом направлении. В частности, было отмечено, что в преддверии шоссейного велотурнира  на Кубок премьер- министра РА школам были предоставлены велосипеды.

Энрико Делла Каса в очередной раз выразил готовность Европейского союза велосипедистов поддержать развитие и популяризацию велосипедного спорта в стране. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Пашинян и Лавров обсудили вопросы двусторонней повестки между Арменией и РоссиейПашинян и Лавров обсудили вопросы двусторонней повестки между Арменией и Россией
Мирзоян: Армения не подавала заявки на членство в ЕСМирзоян: Армения не подавала заявки на членство в ЕС
Серж Саргсян: лучше сегодня предпринять попытку импичмента, чем дать нынешним властям управлять страной еще годСерж Саргсян: лучше сегодня предпринять попытку импичмента, чем дать нынешним властям управлять страной еще год
Экс-президент: РПА не претендует на власть, и по этой причине не выставляет своего кандидата в премьер-министры РАЭкс-президент: РПА не претендует на власть, и по этой причине не выставляет своего кандидата в премьер-министры РА
Серж Саргсян: предъявленные мне обвинения являются правовой эквилибристикойСерж Саргсян: предъявленные мне обвинения являются правовой эквилибристикой
Третий президент РА не стал распространяться по поводу заявлений второго президента в его адресТретий президент РА не стал распространяться по поводу заявлений второго президента в его адрес
Армянский эксперт: Протест перед посольством Грузии демонстрирует отсутствие у граждан Армении ощущения Армянский эксперт: Протест перед посольством Грузии демонстрирует отсутствие у граждан Армении ощущения "плеча" государства
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Иран заинтересован в развитии многостороннего сотрудничества с Арменией - министр обороны ИРИИран заинтересован в развитии многостороннего сотрудничества с Арменией - министр обороны ИРИ
Европейский союз велосипедистов готов поддержать развитие велосипедного спорта в  АрменииЕвропейский союз велосипедистов готов поддержать развитие велосипедного спорта в  Армении
Презентация внешнеполитического курса и туркмено-армянских взаимоотношений в лицее ШиракациПрезентация внешнеполитического курса и туркмено-армянских взаимоотношений в лицее Ширакаци
Сержу Саргсяну предъявлены новые обвинения: на этот раз в хищениях и растратахСержу Саргсяну предъявлены новые обвинения: на этот раз в хищениях и растратах
Лавров: Россия поддерживает проведение очередной встречи в формате Лавров: Россия поддерживает проведение очередной встречи в формате "3+3" в Армении или в Азербайджане
Лавров напомнил о формуле Лавров напомнил о формуле "5+2" по мирному урегулированию карабахского конфликта
В Гюмри откроется Центр сбора и обработки данных и сейсмогеодинамической сетиВ Гюмри откроется Центр сбора и обработки данных и сейсмогеодинамической сети
Суд в Ереване за взятки арестовал 4 сотрудников столичной администрации и МВД РАСуд в Ереване за взятки арестовал 4 сотрудников столичной администрации и МВД РА
Лавров: Российским вооружением пользуется не только Азербайджан, но и АрменияЛавров: Российским вооружением пользуется не только Азербайджан, но и Армения
Глава МИД России вновь напомнил, кто признал Арцах честью АзербайджанаГлава МИД России вновь напомнил, кто признал Арцах честью Азербайджана
Генпрокуратура предупреждает: Мошенники придумали новый способ кражи денегГенпрокуратура предупреждает: Мошенники придумали новый способ кражи денег
СК: Преступная группа обвиняется в хищении около 119 миллионов драмов из различных банков АрменииСК: Преступная группа обвиняется в хищении около 119 миллионов драмов из различных банков Армении
Иранский министр подтверждает поддержку Ираном территориальной целостности АрменииИранский министр подтверждает поддержку Ираном территориальной целостности Армении
В США арестованы члены армянской преступной группировкиВ США арестованы члены армянской преступной группировки
Министр обороны Армении и посол Китая обсудили вопросы двустороннего сотрудничестваМинистр обороны Армении и посол Китая обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
В Москве состоялась презентация переизданного В Москве состоялась презентация переизданного "Атласа исторической картографии Армении"
В Армении началось строительство первого центра независимого проживания для людей с ограниченными возможностямиВ Армении началось строительство первого центра независимого проживания для людей с ограниченными возможностями
Армения и Россия подписали План консультаций между МИД двух стран на 2025-2026 годыАрмения и Россия подписали План консультаций между МИД двух стран на 2025-2026 годы
Мирзоян: Армения не рассматривает вопрос переформатирования союзнических отношений с РоссиейМирзоян: Армения не рассматривает вопрос переформатирования союзнических отношений с Россией
IDBank открыл новый филиал в КапанеIDBank открыл новый филиал в Капане
Ущерб государству в результате незаконной добычи базальта в Мердзаване превысил $305000Ущерб государству в результате незаконной добычи базальта в Мердзаване превысил $305000
Армения и Германия наметили возможные направления сотрудничества в сфере юстицииАрмения и Германия наметили возможные направления сотрудничества в сфере юстиции
Посольство Грузии в Армении порекомендовало армянским экспортерам подать в суд на грузинскую сторону в связи с ситуацией на границеПосольство Грузии в Армении порекомендовало армянским экспортерам подать в суд на грузинскую сторону в связи с ситуацией на границе
Небольшая группа прозападников провела в Ереване пикет перед зданием МИД, протестуя против визита ЛавроваНебольшая группа прозападников провела в Ереване пикет перед зданием МИД, протестуя против визита Лаврова
Правозащитник: в прошлом году из 40 случаев смертей в ВС Армении лишь 4 стали результатом действий с азербайджанской стороныПравозащитник: в прошлом году из 40 случаев смертей в ВС Армении лишь 4 стали результатом действий с азербайджанской стороны
Генпрокуратура Армении оспаривает законность ряда земельных аукционов в МегриГенпрокуратура Армении оспаривает законность ряда земельных аукционов в Мегри
Депутат: Армения столкнулась с серьезными проблемами, связанными с призывом на действительную воинскую службуДепутат: Армения столкнулась с серьезными проблемами, связанными с призывом на действительную воинскую службу
Адвокат: Активист движения Адвокат: Активист движения "Тавуш во имя Родины" оправдан
Омбудсмен Армении и постоянный координатор ООН ознакомились с проблемами СюникаОмбудсмен Армении и постоянный координатор ООН ознакомились с проблемами Сюника
Глава МВД Армении и посол Испании договорились расширить направления сотрудничества между странамиГлава МВД Армении и посол Испании договорились расширить направления сотрудничества между странами
В Ереване в третий раз состоится Международный фестиваль балетаВ Ереване в третий раз состоится Международный фестиваль балета
Team Telecom Armenia завершила модернизацию мобильной сети в ТавушеTeam Telecom Armenia завершила модернизацию мобильной сети в Тавуше
Второе за сутки землетрясение произошло на армяно-грузинской границе - МВДВторое за сутки землетрясение произошло на армяно-грузинской границе - МВД
Оппозиционер: сокращение сроков службы в рядах ВС станет новым ударом по системе безопасности АрменииОппозиционер: сокращение сроков службы в рядах ВС станет новым ударом по системе безопасности Армении
Иранский военный: Тегеран не допустит никаких посягательств на армяно-иранскую границуИранский военный: Тегеран не допустит никаких посягательств на армяно-иранскую границу
В Ереване стартовали переговоры глав МИД Армении и РоссииВ Ереване стартовали переговоры глав МИД Армении и России
Главы МИД Армении и ОАЭ рассмотрели шаги по реализации имеющегося потенциала сотрудничестваГлавы МИД Армении и ОАЭ рассмотрели шаги по реализации имеющегося потенциала сотрудничества
Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Президентом Ирана Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Президентом Ирана
В Ереване проходит встреча министров обороны Армении и ИранаВ Ереване проходит встреча министров обороны Армении и Ирана
В Гегаркунике выявлены случаи бруцеллезаВ Гегаркунике выявлены случаи бруцеллеза
Союз армян России ожидает должной оценки со стороны РФ в связи с осквернением памятника маршалу Баграмяну в СтепанакертеСоюз армян России ожидает должной оценки со стороны РФ в связи с осквернением памятника маршалу Баграмяну в Степанакерте
Музыку Цоя в оркестровом сопровождении услышат и в Армении: проект <Симфоническое КИНО> вскоре представят в СКК им. К. ДемирчянаМузыку Цоя в оркестровом сопровождении услышат и в Армении: проект <Симфоническое КИНО> вскоре представят в СКК им. К. Демирчяна
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Камнепад на автодороге Ереван-Мегри парализовал движение на юге страныКамнепад на автодороге Ереван-Мегри парализовал движение на юге страны
Мирзоян: Армения сократила свою зависимость от импорта оборонной продукции из одного источника до 95%.Мирзоян: Армения сократила свою зависимость от импорта оборонной продукции из одного источника до 95%.
Глава МИД Армении: Европейские устремления граждан РА - руководящий принцип для армянского правительстваГлава МИД Армении: Европейские устремления граждан РА - руководящий принцип для армянского правительства
Президент Армении наградил спикера Палаты представителей Кипра орденом ДружбыПрезидент Армении наградил спикера Палаты представителей Кипра орденом Дружбы
Президент Армении обсудил с представителями Армянской Ассамблеи Америки реализуемые в стране программыПрезидент Армении обсудил с представителями Армянской Ассамблеи Америки реализуемые в стране программы
Захарова усмотрела американский след в русофобской акции в Ереване на фоне визита Лаврова в АрмениюЗахарова усмотрела американский след в русофобской акции в Ереване на фоне визита Лаврова в Армению
Государства СНГ при межгосударственном розыске будут использовать электронные копии документовГосударства СНГ при межгосударственном розыске будут использовать электронные копии документов
При призыве на военную службу нельзя делить граждан Армении на богатых и бедных - депутатПри призыве на военную службу нельзя делить граждан Армении на богатых и бедных - депутат
В Армении находится министр обороны ИранаВ Армении находится министр обороны Ирана
Читать больше



Эксперты
Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искаженийДети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к ПоднебеснойРоссийский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к Поднебесной
Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружиИскандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
Арам Аветис: Я чучело ОдиссеяАрам Аветис: Я чучело Одиссея
Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента ТурцииВостоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
Читать больше
Комментируемые
Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООНАрмения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его АзербайджануОппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации АрменииПолитик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана ГукасянаПрокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
Партия Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь АзербайджануШестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-ПетросянаПолитолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-Петросяна
Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>
Пашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашенияПашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашения
Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по "мирному договору"
Чтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности АзербайджанаЧтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности Азербайджана
Экс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляцииЭкс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляции
Находящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовкуНаходящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовку





Запуск прямых авиасообщений между Арменией и Казахстаном в повестке Комитета по туризму АрменииЗапуск прямых авиасообщений между Арменией и Казахстаном в повестке Комитета по туризму Армении