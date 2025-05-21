Среда, 21 Мая 2025 17:54

АрмИнфо. Руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян 21 мая принял президента Европейского союза велосипедистов Энрико Делла Каса и генерального секретаря Союза Аласдера Макленнана.

Как передает пресс-служба правительства, в ходе встречи обсуждалась работа, проделанная по развитию велосипедного спорта в Армении, и планы на будущее.

Араик Арутюнян выразил благодарность за поддержку развития этого вида спорта в Армении и представил шаги, предпринимаемые правительством РА в этом направлении. В частности, было отмечено, что в преддверии шоссейного велотурнира на Кубок премьер- министра РА школам были предоставлены велосипеды.

Энрико Делла Каса в очередной раз выразил готовность Европейского союза велосипедистов поддержать развитие и популяризацию велосипедного спорта в стране.